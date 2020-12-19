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    У світі

    Мутований коронавірус. Вчені попередили росіян про нову загрозу

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    В Сибіру та європейській частині Росії мешкає американська норка - Мутований коронавірус. Вчені попередили росіян про нову загрозу
    В Сибіру та європейській частині Росії мешкає американська норка

    Інфекція почала активно поширюватися серед диких норок

    Завідувач лабораторії біотехнології і вірусології Новосибірського державного університету, доктор біологічних наук Сергій Нетесов попередив росіян про небезпеку коронавірусу з мутацією, який активно поширюється по всій країні.

    Виявилося, що вірус мутував через локальне зараження серед сибірських норок. Ці тварини вже встигли поширити нову форму інфекції у Данії, через що владі довелося дати розпорядження на знищення норкових ферм.

    «Серед популяції диких норок цей вірус може закріпитися, тим більше що цей вірус для них – не смертельна інфекція. Тому такі події потрібно відстежувати», – додав Нетесов.

    Вчений також нагадав, що в Сибіру та європейській частині Росії мешкає американська норка. Цей вид тварини може стати довготривалим носієм інфекції в природі. У диких норок у США фахівці виявили тип коронавірусу, багато в чому схожий з людським. Однак головне питання, вважає Нетесов, полягає в тому, наскільки російський штам вірусу близький до того, який вражає організм людини.

    За словами колишнього завідувача лабораторії особливо небезпечних інфекцій центру «Вектор» Олександра Чепурнова, якщо будь-яка інфекція починає поширюватися серед тварин, то для людей вона може стати ще небезпечніше.

    «Головна проблема в тому, що коронавірус серед тварин – додатковий резервуар для вірусу, що ускладнює проблему ліквідації в людській популяції», – додав фахівець.

    Теги: Росія тварини епідемія інфекція вірус коронавірус
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