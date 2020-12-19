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    Здоров'я

    Цього тижня повністю оновлено алгоритм тестування на наявність коронавірусу, – Степанов

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    &laquo;Основне значення для лабораторної діагностики Covid-19 має ПЛР-діагностика&raquo; &ndash; міністр - Цього тижня повністю оновлено алгоритм тестування на наявність коронавірусу, – Степанов
    «Основне значення для лабораторної діагностики Covid-19 має ПЛР-діагностика» – міністр

    Запроваджені в Україні швидкі тести «вже поїхали у регіони» – міністр охорони здоров’я

    Міністерство охорони здоров’я цього тижня оновило алгоритм тестування на наявність коронавірусу. Про це на брифінгу у суботу заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

    «Хочу повідомити, що цього тижня у нас повністю оновлено алгоритм тестування на наявність коронавірусу. Основне значення для лабораторної діагностики Covid-19, як ви знаєте, має ПЛР-діагностика. Лабораторне обстеження буде проходити згідно нашого оновленого алгоритму особам з підозрою на Covid-19, які мають клінічні симптоми, з будь-якими ознаками інших респіраторних вірусних інфекцій, а також з ознаками пневмонії», – сказав Степанов.

    Так, зазначив він, раніше процедура передбачалась лише для осіб з ознаками Covid-19 та пневмонії.

    «Ми також додали скринінгове обстеження з використанням швидких тестів на визначення антигену. Вони будуть проводитись наступним особами: з підозрою на Covid-19, з ознаками інших респіраторних вірусних інфекцій, з ознаками пневмонії, громадянам, які були у тісному контакті з особою з підтвердженим випадком Covid-19, а також що повертаються з регіонів із значним розповсюдженням Covid-19. Також громадянам, які підлягають плановій госпіталізації у лікарні у зв’язку з іншими захворюваннями», – повідомив він.

    Зі слів міністра, запроваджені в Україні швидкі тести «вже поїхали у регіони». Крім того, 23 грудня в Україну повинно прибути ще 1,5 млн тестів.

    Теги: міністр Максим Степанов коронавірус
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