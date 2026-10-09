Росіяни почали виводити з банків мільярди

Щомісяця громадяни РФ знімають із рахунків сотні мільярдів рублів

У Росії зафіксували значне зростання обсягу готівки в обігу на тлі масового зняття коштів із банківських рахунків. Станом на 1 жовтня 2026 року цей показник досяг 22,2 трлн рублів, збільшившись на 2,8 трлн від початку року. Серед причин називають перебої з мобільним інтернетом, побоювання заморожування депозитів, можливу нову мобілізацію та посилення контролю за фінансовими операціями. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на росЗМІ.

За даними журналістів, із лютого до вересня обсяг готівки в Росії збільшувався в середньому приблизно на 400 млрд рублів щомісяця.

Однією з причин такої тенденції стали регулярні перебої в роботі мобільного інтернету. Через проблеми зі зв'язком безготівкові розрахунки не завжди доступні, тому громадяни змушені частіше користуватися готівкою.

Крім того, частина малого бізнесу віддає перевагу готівковим платежам на тлі посилення податкового навантаження. Зокрема, йдеться про підвищення податку на додану вартість із 20% до 22%.

Ще одним чинником зростання попиту на готівку стали побоювання росіян щодо можливого заморожування банківських депозитів.

Як зазначає видання, на рішення громадян знімати гроші впливають також побоювання нової хвилі мобілізації та посилення державного контролю за грошовими переказами.

Водночас зниження відсоткових ставок за депозитами зменшує привабливість зберігання коштів на банківських рахунках. Окремі громадяни, за припущенням журналістів, можуть знімати заощадження для подальшого вивезення грошей за кордон.

Представники банківського сектору РФ також повідомляють про збільшення обсягів зняття готівки. За словами керівника російського «Альфа-банку» Володимира Верхошинського, населення щомісяця знімає з депозитів та переводить у готівку близько 500 млрд рублів.

При цьому, як зазначають представники банків, зняті кошти не повертаються до банківської системи в попередніх обсягах. Про значний відтік грошей у готівку також повідомили у «Сбербанку».

Зростання попиту на готівкові кошти відбувається одночасно зі зниженням ставок за депозитами, що може додатково впливати на рішення громадян щодо зберігання заощаджень.

Водночас збільшення обсягу готівки в обігу не тотожне сумі коштів, знятих із депозитів. Частина грошей використовується для поточних розрахунків населення та підприємств.

Нагадаємо, раніше The Washington Post повідомляло, що росіяни та російський бізнес почали активно забирати кошти з банків на тлі побоювань можливого вилучення заощаджень владою. Лише за перші два тижні серпня обсяг знятих із банківських вкладів грошей становив близько 286,4 млрд рублів, або $3,4 млрд.