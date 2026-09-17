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Кремль зробив заяву про переговори після ухвалення «пекельних санкцій» США

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Кремль зробив заяву про переговори після ухвалення «пекельних санкцій» США
Пєсков назвав ухвалення закону «недружніми діями» з боку Вашингтона
фото: internethaber.com

Москва заявила, що нові американські обмеження можуть ускладнити пошук мирного врегулювання війни проти України.

Кремль відреагував на ухвалення у США законопроєкту про посилення санкцій проти Росії. Москва вважає такі дії Вашингтона недружніми та заявляє, що нові обмеження можуть вплинути на переговорний процес. Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, пише «Главком».

За його словами, у Кремлі стежать за проходженням документа у США. Пєсков назвав ухвалення закону «недружніми діями» з боку Вашингтона. «Введення додаткових санкцій США буде ускладнювати зусилля з пошуку мирного врегулювання в Україні», – заявив представник Кремля.

Що передбачають «пекельні санкції»

Палата представників США 16 вересня схвалила масштабний санкційний законопроєкт, спрямований проти Росії. За документ проголосували 262 конгресмени, проти – 159. Раніше його підтримав Сенат, тепер законопроєкт очікує на підпис президента Дональда Трампа.

Документ передбачає посилення обмежень проти російського енергетичного та оборонного секторів, а також суден так званого «тіньового флоту», які використовують для обходу санкцій.

Одна з ключових норм дає президенту США можливість запроваджувати мита до 100% на товари з країн, які купують російські нафту та газ. Йдеться про найбільших покупців російських енергоносіїв.

Таким чином, законопроєкт передбачає тиск не лише безпосередньо на Росію, а й на держави, які продовжують купувати її енергоносії. Серед найбільших покупців російської нафти – Китай та Індія.

Що у Кремлі кажуть про переговори

Пєсков заявив, що посилення американських санкцій може ускладнити подальші дипломатичні зусилля щодо завершення війни. Водночас у Кремлі раніше заявляли про зацікавленість у відновленні переговорів за участю Росії, України та США.

За словами Пєскова, конкретної «дорожньої карти» щодо завершення війни наразі немає. Москва при цьому говорить про політичне бажання відновити переговорний процес.

Тепер Кремль пов'язує можливе запровадження нових американських санкцій із перспективами мирного врегулювання. Водночас сам законопроєкт ще має бути підписаний Трампом, після чого його санкційні механізми можуть набути чинності.

Варто нагадати, що міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що США нібито відійшли від домовленостей, досягнутих під час переговорів в Анкориджі, через що війна проти України досі триває.

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Теги: росія США санкції війна Україна переговори Дмитро Пєсков

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