ТЦ «Мануфактура» в Сумах припиняє роботу після російської атаки – заява компанії

У комплексі тривають роботи з ліквідації наслідків удару та відновлення пошкоджених приміщень

Торгово-розважальний центр «Мануфактура» в Сумах тимчасово припинив роботу після російської атаки безпілотника. Адміністрація комплексу поки не називає дату його відкриття та обіцяє повідомити про подальші зміни додатково. Про пише «Главком» з посиланням на заяву адміністрації ТРЦ «Мануфактура» у Facebook.

У компанії повідомили, що внаслідок атаки безпілотника комплекс зазнав значних пошкоджень. Через це торговий центр наразі не прийматиме відвідувачів. «В результаті атаки БпЛА торгово-розважальний центр «Мануфактура» зазнав значних пошкоджень», – зазначили в адміністрації.

Наразі на території комплексу тривають роботи з ліквідації наслідків удару та відновлення пошкоджень. Працівники проводять необхідні роботи, однак визначити терміни їхнього завершення поки неможливо. В адміністрації наголосили, що про дату відновлення роботи повідомлять окремо після того, як з'явиться відповідна інформація.

Також у компанії висловили співчуття родинам та близьким людей, які постраждали внаслідок атаки.

Російський безпілотник атакував територію торгово-розважального центру «Мануфактура» в Сумах увечері 9 вересня. Удар стався близько 20:00.

Унаслідок атаки загинули люди, також є постраждалі. У міру надходження інформації кількість поранених уточнювали. За останніми наведеними даними, постраждали 14 людей, серед них троє дітей. Серед поранених був 16-річний підліток. Четверо постраждалих, за оцінкою медиків, перебували у тяжкому стані.

Атака по Сумах стала частиною масштабного російського удару по Україні. Увечері 9 вересня Росія запустила по українських містах понад 140 безпілотників різних типів. Повітряна атака розпочалася близько 18:00.