Міністр оборони Польщі звернувся до поляків із важливим закликом стосовно України

Косіняк-Камиш закликав берегти союзницькі відносини із Заходом та дружбу з Україною на тлі російської агресії

Міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш закликав поляків цінувати союзницькі відносини із західними державами та дружні зв'язки з Україною. Він також попередив про спроби Росії розколоти польське суспільство. Про це посадовець заявив на Міжнародній виставці оборонної промисловості у Кельце, пише «Главком».

Косіняк-Камиш наголосив, що Польща не повинна піддаватися політичним силам, які намагаються протиставити країну її союзникам.

«Легко стверджувати, що українці погані, що німці погані, що всі навколо нас погані, але якщо ми це зробимо, то залишимося зовсім самі. Без союзів на Заході, без дружніх країн на Сході – на відміну від України», – сказав міністр.

Він закликав поляків особливо цінувати нинішню систему міжнародних союзів, порівнявши її із ситуацією напередодні Другої світової війни. За словами Косіняка-Камиша, у вересні 1939 року Польщі бракувало спорядження, єдності, союзів та відповідних угод, через що країна залишилася без достатньої підтримки партнерів.

«Пишаймося нашим минулим, нашим сьогоденням і нашим майбутнім. Де б ми не були сьогодні, пишаймося нашими союзами; вперше в історії Польща має ворогів на Сході, але жодного на Заході. Цінуймо це, бо це легко втратити», – наголосив польський міністр.

Окремо Косіняк-Камиш звернув увагу на російські гібридні загрози. Він зазначив, що РФ діє в різних сферах, зокрема в інтернеті, на Балтійському морі та через диверсії. На його думку, однією з найнебезпечніших загроз є спроби розколоти польське суспільство.

«Нехай це вкотре дасть нам усвідомити, у які небезпечні часи ми живемо. Бо дехто хоче заплющити очі, закрити вуха, не бачити й не чути того, що там відбувається, що там триває війна. Задля аплодисментів, задля таких дуже популістських емоцій вони намагаються “не знати”, де добро, хто є жертвою, а хто напав», – заявив глава польського Міноборони.

Він також закликав протидіяти російській пропаганді та не дозволяти використовувати її для політичної боротьби всередині Польщі.

«З російською пропагандою ми впораємося. Ми не впораємося з тими, хто в Польщі буде її тиражувати та вірити в неї, а на ній, можливо, ще й здобувати політичний капітал», – сказав Косіняк-Камиш.

Варто нагадати, що у Польщі військові центри рекрутингу почали надсилати громадянам мобілізаційні картки. Насамперед документи отримують солдати резерву, однак їх можуть вручати й цивільним особам.