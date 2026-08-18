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Росіяни почали масово забирати гроші з банків. Сума сягнула мільярдів

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Росіяни почали масово забирати гроші з банків. Сума сягнула мільярдів
Росіяни почали масово виводити гроші з банків на тлі війни
фото: Reuters

За неповне літо громадяни та бізнес вивели з банків близько $15,2 млрд, а за підсумками року відтік може вдвічі перевищити показник 2022-го

Росіяни та російський бізнес почали масово забирати кошти з банків. Лише за перші два тижні серпня обсяг знятих із вкладів грошей становив близько 286,4 млрд рублів, або $3,4 млрд. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Washington Post.

Відтік коштів із російської банківської системи триває протягом усього літа. У липні з банків було виведено $7,3 млрд, а в червні – ще $4,5 млрд. Таким чином, від початку літа громадяни та бізнес забрали близько $15,2 млрд.

За оцінкою заступника голови правління «Сбербанку» Тараса Скворцова, якщо нинішня тенденція збережеться, за підсумками 2026 року обсяг знятих коштів може вдвічі перевищити показник першого року повномасштабної війни проти України. У 2022 році росіяни забрали з банків близько $24,7 млрд.

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Однією з причин нинішнього відтоку коштів джерела The Washington Post називають зростання занепокоєння росіян через війну, атаки безпілотників та можливу конфіскацію активів.

Кошти намагається виводити і великий російський бізнес. За даними видання, компанії побоюються, що державі можуть знадобитися додаткові гроші для фінансування війни та покриття дефіциту федерального бюджету.

На цьому тлі Міністерство фінансів Росії призупинило запланований випуск облігацій, за допомогою якого передбачалося залучити кошти для фінансування бюджетного дефіциту.

За останніми даними, дефіцит федерального бюджету РФ уже сягнув 6,46 трлн рублів, хоча початковий прогноз передбачав 3,8 трлн рублів.

Нагадаємо, удари безпілотників по російських портах у Чорному та Азовському морях практично паралізували експорт зерна з РФ. Через зупинку відвантажень російські аграрії зіткнулися з падінням внутрішніх цін, збитками та ризиком залишитися без грошей на наступну посівну.

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Теги: росія рублі економіка

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