Російські мільярдери перерахували рекордну суму на війну після вимоги Путіна

Добровільні внески великого бізнесу зросли у 25 разів за півроку на тлі рекордного дефіциту бюджету країни-агресорки

Російські бізнесмени перерахували до федерального бюджету сотні мільярдів рублів після заклику диктатора Володимира Путіна робити добровільні внески до казни на тлі рекордного бюджетного дефіциту.

Станом на середину серпня безоплатні надходження від недержавних організацій склали 383,69 млрд рублів. Як повідомляє «Главком», про це пишуть «Ведомости» з посиланням на дані системи «Електронний бюджет».

До зустрічі Путіна з представниками бізнесу в березні, на якій він, за даними джерел The Bell, запропонував підприємцям допомогти бюджету, внески від недержавних організацій становили лише 15,6 млрд рублів. Уже за наступний місяць сума зросла вдесятеро – до 159,7 млрд рублів. У травні вона збільшилася ще на 45,5%, у червні – на 27%, а за липень і першу половину серпня – ще на 30%.

Російський бізнес визнає, що допомагає бюджету на тлі критичного дефіциту, але заперечує примус. Голова Російського союзу промисловців і підприємців Олександр Шохін підтвердив сам факт таких перерахувань.

Водночас він наполягав, що мова не йде про перерахування конкретних сум, а сама допомога має винятково «добровільний» характер. За його словами, бізнесмени переказували кошти не лише з корпоративних, а й із сімейних фондів.

Попри офіційну риторику про добровільність, джерела журналу «Эксперт» повідомляли, що в російському уряді розраховують отримати до кінця року близько 300 млрд рублів саме у вигляді таких «добровільних» внесків від бізнесу.

Про заклик Путіна до великого бізнесу «скинутися» на війну повідомляло видання The Bell, за даними джерел якого відповідна розмова відбулася під час зустрічі президента Росії з підприємцями в березні 2026 року.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін закликав найбільші державні компанії та російських олігархів збільшити інвестиції в економіку на тлі її різкого уповільнення.