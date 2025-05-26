Росіяни скаржаться на дрон, який знищив купол собору

Атака на Нікольський собор нібито відбулася в ніч з 24 на 25 травня

Росія заявляє про атаку дрона на Нікольський собор у Тульській області

Російські Telegram-канали та пропагандистські ЗМІ поскаржилися на обстріл Нікольського собору в селищі Епіфанія Тульської області. За їхніми твердженнями, у купол релігійної установи влучив начебто український дрон, що призвело до пожежі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

Як зазначають росЗМІ , атака на Нікольський собор нібито відбулася в ніч з 24 на 25 травня. Після ймовірного влучання безпілотника, купол будівлі загорівся.

Також російські пропагандисти повідомили, що в період з 22:00 24 травня до 8:00 ранку 25 травня російська протиповітряна оборона нібито знищила 20 українських БПЛА літакового типу. Вони стверджують, що крім собору, пошкодження отримали кілька приватних будинків та господарських будівель.

Місцевий губернатор Тульської області підтвердив, що після падіння безпілотників у Тулі пошкоджено кілька приватних домоволодінь. Він також заявив, що мешканців пошкоджених будинків довелося розміщувати в готелях.

Нагадаємо, у ніч на 26 травня у Тулі у Росії пролунала серія вибухів. Місцеві пишуть, що було дуже гучно.

Ймовірно, у Тулі приліт у промзоні, всього у місті та на околицях чули близько 10 вибухів. Також повідомляється, що частина міста без світла.