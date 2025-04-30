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Російські бадмінтоністи пропустять Універсіаду

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Російські бадмінтоністи пропустять Універсіаду
Жоден російський бадмінтоніст не подав заявку на отримання нейтрального статусу

Всесвітня літня універсіада пройде з 16 по 27 липня у Німеччині

Жоден російський бадмінтоніст не подав заявку на отримання нейтрального статусу для участі у міжнародних турнірах. Про це повідомляє «Главком».

«Російські бадмінтоністи не виступлять на Універсіаді в Німеччині через відсутність нейтральних статусів. Нейтральний статус набуває атлет індивідуально відповідно до самого статусу. Усі наші спортсмени на зборах та за інформацією в інтернеті були повідомлені про цю можливість. Заявок від охочих до федерації не надійшло», – повідомили у пресслужбі Національної федерації бадмінтону Росії (НФБР) російським пропагандистам.

Всесвітня літня універсіада пройде з 16 по 27 липня у Німеччині.

Як повідомлялося, російського окупанта та чемпіона світу з карате Максима Бахарєва було обрано на посаду Голови Ради ветеранів спорту при Московському обласному регіональному відділенні «Федерація кікбоксингу Росії». 

Максим Бахарєв є багаторазовим призером чемпіонатів світу з карате та карате-до:

  • медаліст чемпіонатів світу з карате 2002, 2012 та 2017 років
  • золотий та бронзовий медаліст чемпіонату світу 2011 року
  • золотий та срібний медаліст чемпіонату світу 2018 року
  • бронзовий призер чемпіонату світу з карате-до 2002 року
  • чемпіон світу у командному заліку 2011 року
  • бронзовий призер чемпіонату світу в особистому заліку з карате-до 2011 року
  • бронзовий призер чемпіонату світу з карате-до 2012 року
  • бронзовий призер чемпіонату світу з карате-до 2017 року
  • чемпіон світу у командному заліку з карате-до 2018 року
  • срібний призер чемпіонату світу в особистому заліку з карате-до 2018 року.

Бахарєв з 2022 року брав участь в російській агресії проти України.

У липні 2024, згідно з інформацією російських пропагандистів, на Запоріжжі старший лейтенант Максим Бахарєв разом з загоном окупантів потрапив в оточення захисників України. Як підсумок, всі загарбники, крім Бахарєва були ліквідовані. Він сам отримав важкі поранення.

При спробі його евакуації було ліквідовано ще кілька окупантів, які прийшли на допомогу.

У підсумку, окупанта Бахарєва вдалося врятувати, але йому ампутували всі чотири кінцівки.

Нагадаємо, ЗСУ ліквідували зрадника з Криму – футболіста та футзаліста Олексія Яблонського.

Олексій Яблонський народився 6 червня 1989 року. Був вихованцем севастопольського футболу.

У складі клубу «ПФС» (Севастополь) грав у чемпіонатах України з футзалу та пляжного футболу. У 2010 році він навіть викликався до молодіжної збірної України з футзалу.

Також грав у складі команди «Кримтеплиця» у Першій лізі з футболу, а у складі клубу «Мир» – у Другій лізі.

Після анексії Криму Яблонський продовжив кар'єру на окупованому півострові у так званій «Прем'єр-лізі Кримського футбольного союзу».

У ліквідованого окупанта залишилася дружина та двоє дітей.

Теги: Всесвітня Універсіада бадмінтон росія

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