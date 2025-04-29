Північна Корея зробила камінгаут

У Пхеньяні вже збираються ставити пам'ятник своїм солдатам, які воювали за Росію. Що каже світ?

У ніч на 28 квітня за київським часом Північна Корея вперше офіційно підтвердила участь армійських підрозділів КНДР у бойових діях проти українських військових на території Курської області Росії.

«Підрозділи наших збройних сил, які брали участь в операції зі звільнення Курської області за наказом голови КНДР… зробили важливий внесок у звільнення території Російської Федерації від українських сил», – йдеться у повідомленні, поширеному інформагенцією KCNA, яка має і англомовну, і російськомовну версії.

Лідер КНДР Кім Чен Ин назвав це «священною місією» і заявив, що у Пхеньяні поставлять пам'ятник північнокорейським солдатам, які воювали за Росію. Наказ про їх участь у війні він віддав згідно з Договором про всеосяжне стратегічне партнерство з РФ, підписаним у червні 2024 року. Північна Корея стверджує, що її військові брали участь у бойових діях лише на території Росії, і це «повністю відповідає положенням Статуту ООН та інших міжнародних договорів». Так Пхеньян вперше визнав свою участь у російсько-українській війні.

МЗС України вже відреагувало на цю подію, закликавши міжнародну спільноту посилити санкції проти Пхеньяна. Речник відомства Георгій Тихий наголосив: довіряти не можна ані Путіну, ані Кім Чен Ину. А те, що обидва режими дійшли згоди у війні проти України є, на його думку, «дуже показовим».

Хотів допомогти Україні, а потрапив під загрозу смертної кари

Є реакція і з боку Південної Кореї. У Сеулі засудили участь КНДР у бойових діях проти України, повідомила агенція Yonhap із посиланням на заяву МЗС Південної Кореї. «Глузуванням над міжнародною спільнотою» назвали у Південній Кореї договір КНДР про взаємну оборону з Росією.

Нагадаємо, що 24 жовтня 2024 року експрезидент Південної Кореї Юн Сок Йоль пообіцяв, що не стане мовчки спостерігати за тим, як Кім Чен Ин допомагає воювати Путіну. Сок Йоль пообіцяв переглянути свою колишню відмову від постачань летальних озброєнь в Україну в разі, якщо підтвердиться інформація про перекидання північнокорейських спецпризначенців у Росію.

Сеул також розглядав можливість відправити в Україну групи військових спостерігачів для відстеження дій північнокорейських військових. А видання South China Morning Post повідомляло, що близько 200 колишніх військовослужбовців-перебіжчиків з КНДР, які проживають зараз у Південній Кореї, попросили відправити їх в Україну для ведення психологічної війни проти колишніх товаришів по службі.

Нині офіційне підтвердження участі КНДР вже є, але Сок Йоль вже не надасть Україні допомогу: він за ґратами очікує на вирок. У грудні минулого року Юн Сок Йоль був заарештований. Йому висунуто обвинувачення в організації заколоту і державній зраді, а покаранням за це може бути як довічне ув’язнення, так і смертна кара.

Тим часом нового президента в країні ще нема – вибори у Південній Кореї відбудуться 3 червня. Країною тимчасово керує прем’єр-міністр Хан Док Су. Він теж розглядав варіант надання Україні летальної зброї та публічно про це заявляв. «Я думаю (про це)», – зазначав очільник корейського уряду в березні 2023-го. Думає він і по цей час – уже два роки поспіль.

Юн Сок Йоль бачився з президентом Зеленським і в Україні, і на міжнародних майданчиках. Зброї не дав, але гроші привіз фото: president.gov.ua

Утім, Україна отримала від Південної Кореї гроші – $100 млн. Наприкінці 2024-го український прем’єр Денис Шмигаль інформував про те, що він поспілкувався з корейським колегою Хан Док Су і сторони вийшли на нову угоду. Вона дозволить інвестувати в українську економіку $2,1 млрд.

Що кажуть Сполучені Штати?

Поки Північна Корея воює за Росію, Південна підтримує Україну фото: посольство України у Республіці Корея

Державний департамент США у зв’язку з останніми новинами з Пхеньяна видав доволі беззубу заяву зі словом-тригером «стурбованість», яке українці чули під час війни безліч разів. «Ми продовжуємо бути стурбовані прямою участю Північної Кореї у війні. Військове розгортання КНДР в Росії і будь-яка підтримка, що надається Російською Федерацією у відповідь, повинні бути припинені», – говориться у заяві представника Держдепу в електронному листі для ЗМІ, поширеному The Guardian.

Можливо, така стриманість пояснюється тим, що президент США Дональд Трамп не проти того, аби відновити переговори з КНДР. Власне, адміністрація Білого дому вже почала готувати діалог з Північною Кореєю, повідомляє Axios із посиланням на джерела серед посадовців. Увага президента США будь-якого моменту може перемкнутися на КНДР, інформує медіа. Для цього, мовляв, буде достатньо «одного красномовного листа» від Кім Чен Ина. Ще до інавгурації у січні цього року Дональд Трамп особисто підтвердив, що планує відновити контакт із лідером Північної Кореї.

Трамп вже мав у минулому досвід спілкування з корейським диктатором. Причому – невдалий. Під час першої каденції Трамп провів три зустрічі з Кім Чен Ином, але це не призвело від відчутного результату. США закликали Північну Корею відмовитися від ядерної зброї, а КНДР вимагала повного скасування санкцій. У підсумку домовитися сторонам так і не вдалося.

Роль Північної Кореї в російсько-українській війні

Іще у жовтні 2024-го, коли вперше стало відомо про те, що в Росію прибули військові з Північної Кореї, Кремль побоювався реакції Сеула на такий демарш. Конкретніше – Путін боявся, що Юн Сок Йоль дотримає слово і передасть Україні летальну зброю. Принаймні, про це писав Інститут вивчення війни.

У доповіді ISW йшлося про те, що Москва щосили намагається знизити напруження у відносинах із Сеулом. Тим паче після того, як південнокорейське МЗС викликало «на килим» посла Росії Георгія Зінов'єва. Росіяни намагались представити це як звичайну зустріч, додаючи, що співпраця між РФ та КНДР «не спрямована проти інтересів безпеки» Сеула.

Віднедавна риторика Кремля змінилася. 26 квітня начальник російського Генштабу Герасимов під час доповіді Путіну визнав, що солдати із Північної Кореї діяли «пліч-о-пліч» з російськими військовими на Курщині. І це був перший випадок, коли російська влада офіційно підтвердила участь північнокорейських солдатів у війні проти України.

САУ K9 Thunder Південної Кореї. Сеул так і не поділився за нами своєю зброєю фото: міністерство оборони Південної Кореї

Агентство Reuters пише: якби не поставки озброєння з КНДР, РФ не змогла б продовжувати вести війну з такою ж інтенсивністю, як зараз. У деякі періоди минулого року більшість снарядів, які використовували окремі російські підрозділи, були північнокорейськими. Подекуди йшлося про 100%. Це найзначніша пряма військова допомога Росії у війні.

Спільно із Центром відкритих джерел (OSC) агентство Reuters дійшло висновку, що Північна Корея минулого передала Росії приблизно 2,5 млн артилерійських снарядів, більшість з яких мають калібр 122 і 152 мм. А у поточному році з Пхеньяна було щонайменше чотири поставки зброї, свідчать супутникові дані. Глава української розвідки Кирило Буданов наприкінці лютого заявив про те, що Північна Корея забезпечує половину російських потреб у боєприпасах, і ця цифра збігається з висновками OSC і Reuters.

На інтерактивній мапі OSC і Reuters показано, скільки зброї і у який період часу Північна Корея поставила Росії інфографіка: Reuters

Використовує Росія у війні проти України і північнокорейські дрони. Це, як зазначає Defense Express, можуть бути копії двох ізраїльських дронів – Harop від Israel Aerospace Industries та Hero 400 від Uvision. Знайомі українцям також і ракети, які Москві постачає Пхеньян. Власне, для атаки по Києву у ніч проти 24 квітня російські війська застосували саме північнокорейські ракети KN-23, заявив начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко.

А щодо участі північнокорейських військових, то вперше про їх перекидання у Курську область стало відомо 24 жовтня 2024 року. Тоді ж газета The New York Times розповіла, що Росія зібрала для наступу в Курській області угруповання з 50 тис. військових. Північнокорейців тренують бити з артилерії, вчать базової тактики піхоти та зачистці траншей.

Це означає, що принаймні частину військових із КНДР використають у лобових атаках на українські позиції, писало видання. Солдати Кім Чен Ина, втім, виявилися не надто вправними воякам і зовсім не вмотивованими – вони розбігалися з позицій, а росіяни силоміць змушували їх йти на штурм. Про це вже повідомляло ГУР.

Нині Головне управління розвідки не виключає, що війська КНДР можуть бути використані при спробах ворога атакувати Сумщину. Тим часом особливе занепокоєння у Сеула викликає те, що Москва може передати Пхеньяну військові технології, зокрема ті, що стосуються балістичних ракет і підводних човнів – як «подяку» за участь у війні.

Неприкрите нахабство обох наших ворогів, які публічно заявляють про змову задля знищення України, мало б викликати більш гостру реакцію світової спільноти. І передусім – Сполучених Штатів. Для Америки демарш Пхеньяну і Москви стане ще одним пробним каменем та перевіркою на відданість Трампа справі миру. Останній після 15-хвилинного тет-а-тету з президентом Зеленським вже почав проявляти певні ознаки «прозріння», проте тут нічого не можна знати напевно. Сьогоднішня легка критика може завтра продовжитися вже заграванням з Путіним.

Наталія Лебідь, «Главком»