Головна Світ Політика
search button user button menu button

Я завжди говорив, що Путін хоче всю Україну, а не лише частину – Трамп

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Я завжди говорив, що Путін хоче всю Україну, а не лише частину – Трамп
Трамп про Путіна: Він абсолютно збожеволів! Він без необхідності вбиває безліч людей, і я говорю не тільки про солдатів
фото: The White house/Facebook

Трамп повідомив, що Путін збожеволів, бо без необхідності вбиває безліч людей

Президент США Дональд Трамп заявив, що Путін завжди хотів всю Україну, але якщо він це зробить, це призведе до краху Росії. Про це повідомляє «Главком».

Трамп написав, що завжди мав гарні стосунки із Путіним, але з ним щось сталося – він збожеволів.

«Він абсолютно збожеволів! Він без необхідності вбиває безліч людей, і я говорю не тільки про солдатів. Ракети і дрони запускають у міста України без жодної на те причини. Я завжди говорив, що він хоче ВСЮ Україну, а не тільки її частину, і, можливо, це підтверджується, але якщо він це зробить, це призведе до краху Росії!», – зазначив Трамп.

Крім того, президент США загадав Зеленського та заявив, що йому не подобається, що кожне слово українського президента створює проблеми.

«Точно так само президент Зеленський не робить своїй країні послуги, кажучи так, як він говорить. Кожне його слово створює проблеми, мені це не подобається, і краще б це припинилося. Це війна, яка ніколи б не почалася, якби я був президентом. Це війна Зеленського, Путіна і Байдена, а не Трампа, я лише допомагаю загасити великі й потворні пожежі, які було розпалено через кричущу некомпетентність і ненависть», – додав Трамп.

Раніше ми писали, що мирні ініціативи Дональда Трампа зазнали краху. Він не здатен досягти припинення війни в Україні, оскільки перебуває під очевидним впливом Володимира Путіна. Водночас ситуацію ще можна змінити – шляхом посилення санкційного тиску. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Washington Post.

Видання критично оцінило політику американського президента, заявивши, що саме Трамп бере участь у перемовинах із Кремлем, а не його попередник Джо Байден, тому перекладати відповідальність на нього безпідставно.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп дав сигнал європейським лідерам, що він переконаний, що Росія перемагає у війні проти України. Як передає «Главком», про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела, знайомі з розмовою між Трампом і європейцями.

За словами співрозмовника видання, під час розмови американський президент нібито повторив низку тез Кремля. 

До слова, президент РФ Владімір Путін, імовірно, користується слабкою обізнаністю Дональда Трампа щодо історії України та ходу війни, щоб впливати на позицію США. Про це йдеться в матеріалі старшого кореспондента Time Саймона Шустера, передає «Главком» із посиланням на публікацію.

Журналіст зауважує, що після розмови з Путіним Трамп відкрито заявив, що мирні переговори мають вести лише Київ і Москва, оскільки «тільки вони знають усі подробиці». Така позиція свідчить про низький рівень обізнаності американського президента, який зазвичай намагається демонструвати компетентність у всіх питаннях.

Теги: росія війна путін Дональд Трамп

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Божевільні онуки «кузькиної матері». Що врятує Європу від «Орєшніка»?
Божевільні онуки «кузькиної матері». Що врятує Європу від «Орєшніка»? Геополітика
7 травня, 12:40
Європейські санкції не працюють: імпорт російського чавуну зріс на 90% – Metal Miner
Європейські санкції не працюють: імпорт російського чавуну зріс на 90% – Metal Miner
5 травня, 12:57
Поляки записуються на військові навчання, очікуючи нападу з боку Росії
У Польщі зростає попит на бомбосховища і уроки бойових мистецтв
5 травня, 10:15
Російський уряд переконаний, що падіння світових цін на нафту продовжиться
Росія змінить правила для своїх нафтових компаній, аби фінансувати війну – Bloomberg
6 травня, 15:15
Уламки БпЛА зачепили багатоповерхівку
Дрони дісталися Москви (фото, відео)
6 травня, 07:20
Туреччина готується приймати саміт пресдтавників Росії та України
Перемовини Росії та України викликали ажіотаж серед журналістів у Стамбулі (фото)
15 травня, 11:35
64-річний Віталій Кафанов – один із найкращих російських тренерів воротарів
У тренера збірної Росії з футболу виявилося дві дружини
20 травня, 17:43
Україна готує саміт з європейськими країнами, Путін створює «буферну зону безпеки». Головне за 22 травня
Україна готує саміт з європейськими країнами, Путін створює «буферну зону безпеки». Головне за 22 травня
22 травня, 21:11
Діти із ожирінням стають проблемою у Америці
Дональд Трамп звернув увагу на велику проблему серед американських дітей
23 травня, 08:13

Політика

Я завжди говорив, що Путін хоче всю Україну, а не лише частину – Трамп
Я завжди говорив, що Путін хоче всю Україну, а не лише частину – Трамп
Мені не подобається те, що робить Путін, він убиває людей – Трамп
Мені не подобається те, що робить Путін, він убиває людей – Трамп
Конгресмен-республіканець Бейкон заявив, що Україну потрібно озброїти до зубів
Конгресмен-республіканець Бейкон заявив, що Україну потрібно озброїти до зубів
Туреччина відправляє міністра до Путіна: говоритимуть про війну в Україні
Туреччина відправляє міністра до Путіна: говоритимуть про війну в Україні
Ексглава МЗС Литви саркастично нагадав про обіцяні Україні «Taurus і нищівні санкції»
Ексглава МЗС Литви саркастично нагадав про обіцяні Україні «Taurus і нищівні санкції»
Трамп перебуває під очевидним впливом Путіна – The Washington Post
Трамп перебуває під очевидним впливом Путіна – The Washington Post

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
227K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 травня: ситуація на фронті
86K
Карта повітряних тривог України онлайн 25 травня 2025
67K
Жодного азовця! Редіс пояснив, що не так із гучним обміном «1000 на 1000»
64K
Які умови миру РФ планує висунути Україні: припущення ISW
42K
Прогноз магнітних бур на 25-27 травня: якою буде сонячна активність
28K
Ексглава МЗС Литви саркастично нагадав про обіцяні Україні «Taurus і нищівні санкції»

Новини

У Києві повітряна тривога тривала сім годин
24 травня, 05:13
Комбінована атака на Київ: оновлена інформація про наслідки
24 травня, 04:13
Обмін полоненими, Росія атакувала Одесу: є жертви. Головне за 23 травня
23 травня, 20:58
Вбивство Портнова та протест проти Онуфрія. Головне за 21 травня
21 травня, 21:15
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
21 травня, 04:58
У Мексиці невідомі застрелили двох помічників мера Мехіко
21 травня, 03:27

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua