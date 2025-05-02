Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Блокування активів та заборона на операції: Україна ввела санкції проти компаній російських олігархів

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
google social img telegram social img facebook social img
Блокування активів та заборона на операції: Україна ввела санкції проти компаній російських олігархів
Санкції передбачають блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами
фото: depositphotos.com

Блокування активів і припинення ліцензій: Україна запровадила санкції проти олігарха Лісіна та ряду енергетичних компаній РФ

Україна ввела нові економічні та персональні санкції проти підприємств російських олігархів. Серед них – 19 російських енергетичних компаній групи «Новатек», 4 компанії-постачальники титану до РФ, 2 металургійні компанії російського олігарха Лісіна, «Волзький абразивний завод» та «Волгабурмаш». 

Санкції передбачають блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, які прямо або опосередковано належать фізичній або юридичній особі, повне припинення торговельних операцій, повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України, запобігання виведенню капіталів за межі України, зупинка виконання економічних та фінансових зобов'язань, припинення дії ліцензій та інших дозволів на користування надрами, заборона участі у приватизації або оренді державного майна.

«Нові «санкційні» Укази на сайті, а санкції – в реєстрі РНБО. Все будемо синхронізовувати у партнерів», – прокоментував запровадження санкцій уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк.

Нагадаємо, нещодавно видання «Українська правда» провело розслідування і з’ясувало, що друга найбагатша людина РФ, власник Новоліпєцкого металургійного комбінату (НЛМК) Володимир Лісін, веде активну співпрацю з підприємствами Росії, які виробляють ракети, дрони та ядерну зброю. Водночас, два заводи Лісіна продовжують спокійно працювати у передмісті Брюсселю, а сам Лісін, попри тісну дружбу з Путіним – не перебуває під санкціями ЄС.

Раніше Власюк також заявив, що у 2023 році Росія експортувала до ЄС металопродукцію на суму €3 млрд. При цьому російська НЛМК, яка постачає металургійні сляби до ЄС, водночас є монопольним виробником у Росії спеціальної електротехнічної сталі, яка критично важлива для російської оборонної промисловості.

Читайте також:

Теги: росія санкції Україна війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Як Путін вигадав «героїчну оборону Мінська»
Як Путін вигадав «героїчну оборону Мінська»
30 квiтня, 07:14
Військовий Олександр Поліщук дивом вибрався з-під завалів будинку у Києві, знищеного Росією 24 квітня, з півторарічною донечкою на руках
«Залишилась тільки донечка». Військовий через обстріл Києва втратив дружину і дім
28 квiтня, 16:59
На кадрах нібито показані північнокорейські військові, які брали участь на боці РФ на Курщині
Міноборони РФ вперше показало корейців, які воюють проти України
28 квiтня, 13:15
Пхеньян повторив заяву Москви про нібито «повне звільнення» російського регіону
Кім Чен Ин назвав «героями» корейців, які воювали за РФ, і дав обіцянку
28 квiтня, 09:28
«Не треба чекати, що все буде так, як ти хочеш. Треба розраховувати, що все буде так, як буде. Тоді й розчарування не буде»
Варто діяти зараз: експерт розповів, як найкраще інвестувати під час війни
25 квiтня, 15:40
Конгрес-центр СумДУ після російської атаки
Суми: окупанти вдарили по приміщенню, де мала відбутись дитяча вистава
13 квiтня, 14:35
«Пожежа – горить господарча споруда», – написав Терехов
Війська РФ ударили по Харкову: почалася пожежа
8 квiтня, 21:35
Зазначені українські політичні діячі та блогери переховуються у Росії
СБУ викрила зрадників, які просувають позицію про «зовнішнє управління» Україною
3 квiтня, 19:25
Віталію Куцепалу було 48 років
Росія забрала життя Віталія Куцепала у Кривому Розі: кадр, що облетів світ
3 квiтня, 12:30

Економіка

Блокування активів та заборона на операції: Україна ввела санкції проти компаній російських олігархів
Блокування активів та заборона на операції: Україна ввела санкції проти компаній російських олігархів
Аграрії засіяли 3,2 млн га зернових та зернобобових культур: які регіони є лідерами
Аграрії засіяли 3,2 млн га зернових та зернобобових культур: які регіони є лідерами
Зʼявилися перші дані моніторингу грошових переказів українців, які продають товари онлайн
Зʼявилися перші дані моніторингу грошових переказів українців, які продають товари онлайн
Україна отримала дозвіл на збільшення експорту електроенергії
Україна отримала дозвіл на збільшення експорту електроенергії
Європа має активніше працювати над санкціями проти російського металу – Fortune
Європа має активніше працювати над санкціями проти російського металу – Fortune
Місяцями без оплати: енергоринок працює під тиском боргової кризи – експерт
Місяцями без оплати: енергоринок працює під тиском боргової кризи – експерт

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
212K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 травня: ситуація на фронті
90K
Зінкевичу – 80. Яку пенсію отримує Герой України та народний артист
77K
Карта повітряних тривог України онлайн 2 травня 2025
59K
Нардепка Безугла натякнула на причини санкцій проти Арестовича
46K
Михайло Винницький: Вивезти сина у 17 років, бо його мобілізують – ця паніка абсолютно нераціональна
29K
Скандал на порозі конклаву: ультраконсерватори прагнуть контролю над виборами Папи

Новини

Повітряна тривога у Києві лунала 15 хвилин
Сьогодні, 04:51
У Кенії двоє невідомих осіб переслідували, а потім застрелили депутата
Вчора, 03:05
29 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
29 квiтня, 00:07
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала 22 хвилини
28 квiтня, 14:30
Карта бойових дій в Україні станом на 28 квітня 2025 року
28 квiтня, 08:40
28 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
28 квiтня, 00:01

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua