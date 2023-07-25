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Польща створить «білу книгу» щодо суперечок між Києвом та Варшавою

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Польща створить «білу книгу» щодо суперечок між Києвом та Варшавою
У «білій книзі» розглянуться спірні питання польсько-українських економічних відносин
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

«Біла книга» має бути опублікована до кінця вересня

У Польщі працюють над «білою книгою» щодо спірних питань в економічних відносинах між Києвом та Варшавою. ЇЇ оприлюднять до вересня. Про це заявила уповноважена польського уряду з питань відбудови України Ядвіга Емілевич, повідомляє пресслужба Міністерства фондів і регіональної політики Польщі.

Як повідомляється, уповноважена зустрілася з представниками бізнесу різних галузей та експертами з державних установ, які підтримують процес відновлення України.

«Висновки консультацій будуть використані в роботі над «білою книгою» про спірні питання польсько-українських економічних відносин. З іншого боку, компанії, які візьмуть у них участь, зможуть широко обговорити свої потреби з державними інституціями, які беруть участь у процесі післявоєнної відбудови України», – заявила Емілевич.

Зазначається, що «біла книга» має бути опублікована в кінці серпня – на початку вересня.

Нагадаємо, що раніше глава Інституту національної пам’яті пояснив, що змінила війна у відносинах Польщі та України

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Теги: Польща Україна

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