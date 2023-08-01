Зеленський збирав зранку екстрену нараду: що обговорювали

На нараді обговорили атаку на Харків, Кривий Ріг і Херсон

Президент України Володимир Зеленський розпочав ранок із важливих доповідей. Про це він написав у Telegram.

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Глава держави заслухав міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка щодо ситуації та атак по прикордонних областях і нічного удару дронами по Харкову. Ворог атакував Харків п’ятьма «Шахедами». Всі служби на місцях влучання, працюють.

«Доповідь генерала Малюка – завершення робіт з усунення наслідків обстрілу Кривого Рогу, Херсона. Заслухав Головкома Залужного щодо ситуації на фронті. Також доповіли командувачі Сирський і Тарнавський. Деталі застосування ППО – командувач Олещук», – йдеться в повідомленні.

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Крім того, Зеленський заслухав і закриту доповідь начальника ГУР Кирила Буданова.

Нагадаємо, триває 524-та доба повномасштабної війни Росії проти України. РФ і надалі ігнорує закони та звичаї війни, використовує тактику терору, завдає ударів як по військових, так і по цивільних об’єктах. Протягом минулої доби відбулось понад 40 бойових зіткнень.