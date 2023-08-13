Білоруська влада може фінансувати ПВК «Вагнера» – розвідка

Після невдалого замаху лідера «вагнерівців» Євгенія Пригожина російський режим, ймовірно, діяв проти його бізнесів

Кремль міг припинити фінансування ПВК «Вагнера». Бойовикам може платити білоруська влада. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.

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Згідно з інформацією британської розвідки, ПВК «Вагнер» рухається до процесу скорочення та переформатування, особливо щодо витрат на зарплати.

Після невдалого замаху лідера «вагнерівців» Євгенія Пригожина російський режим, ймовірно, діяв проти його бізнесів.

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«Є можливість, що Кремль більше не фінансує цю групу. І якщо російська держава більше не платить «Вагнеру», то іншим можливим джерелом платником є білоруська влада», - стверджують британські розвідники.

Проте розвідка зазначає, що такі витрати були б «небажаним витоком скромних білоруських ресурсів».

Раніше повідомлялося, що частини білоруської армії проведуть навчання біля країн НАТО. Їх інструктуватимуть найманці групи «Вагнера».

Джерело в російському уряді заявило про ймовірний початок відходу бойовиків групи «Вагнера» з Білорусі назад до РФ. На думку аналітиків, це може свідчити про те, що ряд домовленостей між російським диктатором Володимиром Путіним та ватажком найманців Євгеном Пригожиним після збройного заколоту було порушено.

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Нагадаємо, президент Литви Гітанас Науседа попередив, що найманців ПВК «Вагнера», що дислокуються в Білорусі, перекинули до району населеного пункту Гродно (за 16 км від литовського кордону, 8 км від польського). Їхні наміри наразі неочевидні, але Польща та Литва очікують на провокації з їхнього боку.

До слова, «вагнерівці» готують провокації біля українського кордону. У новому таборі біля Зябровки планують розмістити близько 1000 найманців. Надалі планується їх застосування для імітації підривної діяльності на кордоні з Чернігівською областю.