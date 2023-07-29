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Розвідувальні дрони та «Гепарди»: Німеччина передала нову допомогу ЗСУ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Розвідувальні дрони та «Гепарди»: Німеччина передала нову допомогу ЗСУ
Німеччина передала нову допомогу Україні
фото: Генштаб

Військова допомога включає поставки з Бундесверу, а також поставки з німецької промисловості

Німеччина передала Україні чергову партію допомоги для фронту. Про це свідчить оновлений перелік допомоги на сайті Федерального Уряду Німеччини Bundesregierung, повідомляє Генштаб ЗСУ.

За останній тиждень Німеччина надала Україні:

  •  10 гусеничних всюдиходів Bandvagn 206;
  •  шість зенітних самохідних артилерійських комплексів Gepard та 15042 тисячі боєприпасів до них;
  •  понад 2688 димових артилерійських снарядів калібру 155 мм;
  •  20 розвідувальних БпЛА RQ-35 Heidrun;
  •  13 розвідувальних дронів Vector;
  •   8 карет швидкої допомоги;
  •   8 стоматологічних стерилізаторів.

Як зазначається, Федеральний Уряд Німеччини підтримує українських військових у тісній координації зі своїми партнерами та союзниками. Цей список містить огляд летальної та нелетальної військової підтримки України Німеччиною. Він включає поставки з Бундесверу, а також поставки з німецької промисловості, що фінансуються з фондів Федерального Уряду Німеччини для так званого розвитку потенціалу безпеки.

Фінансування ініціативи з розбудови потенціалу безпеки становить 2,2 млрд євро на 2023 рік (після 2 млрд  євро на 2022 рік). Кошти мають бути спрямовані в першу чергу на підтримку України. Водночас вони будуть використані для фінансування збільшених обов’язкових внесків Німеччини до Європейського фонду миру (EPF), який, у свою чергу, йде на відшкодування державам-членам ЄС витрат під час надання ними підтримки Україні.

Теги: Німеччина Генштаб фінансування допомога ЗСУ військова техніка

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