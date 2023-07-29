Розвідувальні дрони та «Гепарди»: Німеччина передала нову допомогу ЗСУ

Військова допомога включає поставки з Бундесверу, а також поставки з німецької промисловості

Німеччина передала Україні чергову партію допомоги для фронту. Про це свідчить оновлений перелік допомоги на сайті Федерального Уряду Німеччини Bundesregierung, повідомляє Генштаб ЗСУ.

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За останній тиждень Німеччина надала Україні:

10 гусеничних всюдиходів Bandvagn 206;

шість зенітних самохідних артилерійських комплексів Gepard та 15042 тисячі боєприпасів до них;

понад 2688 димових артилерійських снарядів калібру 155 мм;

20 розвідувальних БпЛА RQ-35 Heidrun;

13 розвідувальних дронів Vector;

8 карет швидкої допомоги;

8 стоматологічних стерилізаторів.

Як зазначається, Федеральний Уряд Німеччини підтримує українських військових у тісній координації зі своїми партнерами та союзниками. Цей список містить огляд летальної та нелетальної військової підтримки України Німеччиною. Він включає поставки з Бундесверу, а також поставки з німецької промисловості, що фінансуються з фондів Федерального Уряду Німеччини для так званого розвитку потенціалу безпеки.

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Фінансування ініціативи з розбудови потенціалу безпеки становить 2,2 млрд євро на 2023 рік (після 2 млрд євро на 2022 рік). Кошти мають бути спрямовані в першу чергу на підтримку України. Водночас вони будуть використані для фінансування збільшених обов’язкових внесків Німеччини до Європейського фонду миру (EPF), який, у свою чергу, йде на відшкодування державам-членам ЄС витрат під час надання ними підтримки Україні.