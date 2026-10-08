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Росіяни везуть тіло «телецілителя» Кашпіровського із Москви в Україну: названо причину

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Росіяни везуть тіло «телецілителя» Кашпіровського із Москви в Україну: названо причину
Анатолій Кашпіровський запам'ятався своїми сеансами «цілительства», які транслювали по всій території СРСР
фото: кадр з відео

Родичі вирішили поховати психотерапевта у Вінниці, де поховані його батьки та донька 

Тіло радянського та російського психотерапевта та «телецілителя» Анатолія Кашпіровського після церемонії прощання у Москві везуть в Україну. Родичі вирішили поховати його у Вінниці, де поховані його батьки та донька від першого шлюбу. Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на його племінника Юрія Мамаєва, пише «Главком».

За інформацією видань, труна з тілом Кашпіровського готова для транспортування та наразі перебуває в підмосковному ритуальному бюро, куди її доставили після прощання у траурному залі на Троєкуровському кладовищі.

Раніше ЗМІ повідомляли, що труну вже вивезли з Москви у напрямку українського кордону. За даними каналу, тіло планують доставити до України транзитом. Спочатку йшлося про маршрут через країни Євросоюзу, однак згодом російські видання назвали кілька можливих варіантів.

Труну вже підготували до перевезення, повідомляють ЗМІ
Труну вже підготували до перевезення, повідомляють ЗМІ
фото: росЗМІ

Зокрема, один із маршрутів передбачає перевезення через Білорусь і Польщу. Інший варіант – через Вірменію або Грузію, а звідти через Молдову до України. З огляду на повідомлення про те, що труну вже повезли у напрямку українського кордону, не виключено, що родичі оберуть саме білорусько-польський маршрут. Водночас остаточний шлях транспортування публічно не підтверджений.

Для перевезення тіла через кордони необхідно оформити пакет документів, зокрема свідоцтво про смерть, довідки про бальзамування та відсутність інфекційних захворювань, документи про герметизацію труни та дозволи на транзит. За даними журналістів, оформлення документів лише з одного боку може зайняти до трьох днів.

Анатолій Кашпіровський був уродженцем села Ставниця Хмельницької області. У різні періоди він мав громадянство СРСР, України та Росії. У січні 1996 року психотерапевт розповідав в інтерв'ю, що залишив житло в Києві та отримав російське громадянство.

Батьки Кашпіровського та його донька Олена поховані на Центральному Вінницькому кладовищі. Донька психотерапевта загинула у 2018 році в Канаді, після чого її поховали в Україні. На Центральному кладовищі Вінниці нині можливе поховання лише на родинній ділянці.

Водночас сам Кашпіровський за життя просив, щоб після смерті його кремували. Його племінник Юрій Мамаєв заявив ЗМІ, що родичі не планують виконувати це бажання. За словами Мамаєва, Кашпіровський хотів, щоб частину його праху поховали в Україні поруч із могилою матері.

Анатолій Кашпіровський помер 3 жовтня 2026 року у віці 87 років у Москві. Російські ЗМІ повідомляли, що причиною смерті стали онкологічне захворювання та поліорганна недостатність. 8 жовтня у Москві відбулося прощання з психотерапевтом.

Родичі поки не розкривають точного місця та дати поховання. Директор Кашпіровського Сергій Рудих раніше заявляв, що похорон відбудеться у закритому форматі.

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Теги: війна росія Вінниця Україна

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