Росію знову накрила паливна криза. Вартість бензину перевищила попередній пік

Найгостріший дефіцит зафіксували у Санкт-Петербурзі, де АІ-92 залишився лише на кожній четвертій заправці

У Росії розпочалася друга хвиля паливної кризи після тимчасового покращення ситуації на початку серпня. Середня вартість бензину АІ-92 та АІ-95 перевищила максимуми, зафіксовані під час попереднього загострення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

Станом на 16 вересня середня ціна бензину АІ-92 у Росії зросла до 74,60 руб. за літр. Під час першої хвилі паливної кризи показник сягав 73,85 руб., після чого вартість пального знизилася до 72,17 руб. за літр.

Схожа ситуація склалася з бензином АІ-95. Під час першої хвилі його середня вартість зросла до 79,94 руб. за літр, а згодом опустилася до 78,21 руб. Станом на 14 вересня ціна вже досягла нового максимуму – 80,78 руб. за літр.

Від початку року до середини вересня АІ-92 у Росії подорожчав на 21,4%, а АІ-95 – на 21%. Для порівняння, за аналогічний період минулого року ціни на ці види бензину зросли на 8% та 7,7% відповідно.

Водночас ситуація з дизельним пальним відрізняється. Станом на 14 вересня його середня вартість становила 88,05 руб. за літр. Це на 5,49 руб., або 5,9%, менше за максимум першої хвилі, зафіксований 20 липня, коли дизель коштував у середньому 93,54 руб. за літр.

Найбільше протягом останніх чотирьох тижнів бензин подорожчав у Дагестані. Там АІ-92 зріс у ціні на 33,6%, а АІ-95 – на 35,6%. У Тюменській області ціни піднялися на 19,6% та 29,9% відповідно, а в Інгушетії – на 17,9% та 18%.

Одним із головних осередків другої хвилі паливної кризи став Санкт-Петербург, де дефіцит бензину виявився гострішим, ніж під час першого загострення.

Станом на 14 вересня АІ-92 можна було придбати лише приблизно на кожній четвертій автозаправній станції міста. АІ-95 був доступний трохи більш ніж на кожній п'ятій АЗС.

Для порівняння, на піку першої хвилі на початку липня АІ-95 був доступний приблизно на 20% заправок, а АІ-92 – приблизно на третині АЗС.

Нагадаємо, раніше губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко заявив, що через дефіцит бензину влада розглядає можливість запровадження заправки автомобілів через день – залежно від парності номерного знака. На окремих АЗС регіону через нестачу пального утворилися довгі черги.