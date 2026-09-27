Понад рік вважався зниклим безвісти. Згадаймо Олексія Кривова

Олексій Кривов став на захист України у 2025 році

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам'ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Олексія Кривова.

Захисник України Олексій Кривов загинув 3 липня 2025 року в районі населеного пункту Олексіївка Волноваського району Донецької області. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Луцьку міську раду.

Олексій Сергійович Кривов народився 18 жовтня 1989 року. Дитинство Олексія було непростим – він рано залишився сиротою. Його виховувала бабуся. Навчався у Луцькій загальноосвітній школі №5, згодом – у Волинському інституті економіки та менеджменту. Після навчання проходив військову службу в армії.

У 2025 році Олексій став на захист України. Як військовослужбовець він мужньо виконував свій обов’язок, захищаючи державу та своїх побратимів.

Понад рік Олексій вважався зниклим безвісти за особливих обставин. Згодом особу захисника було встановлено за результатами ДНК-експертизи.

У 2025 році Олексій Кривов став на захист України фото: Луцька міська рада

Олексій Кривов загинув 3 липня 2025 року в районі населеного пункту Олексіївка Волноваського району Донецької області внаслідок артилерійського обстрілу та атаки FPV-дронів з боку противника.

Поховали Олексія Кривова 23 вересня 2026 року у секторі почесних поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.

Траурний портрет захисника України Олексія Кривова фото: Луцька міська рада

Траурна процесія біля кафедрального собору Святої Трійці, де відбувалося відспівування воїна фото: Луцька міська рада

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.