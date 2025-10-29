Гордон розповів, як Кашпіровський лікував його сина

Журналіст поділився особистим досвідом лікування інурезу у свого сина Ростислава під час сеансів Анатолія Кашпіровського

Український журналіст Дмитро Гордон розповів, що завдяки сеансам відомого екстрасенса Анатолія Кашпіровського його син позбувся інурезу. Журналіст підкреслив, що спостерігав за ефектом на власні очі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інтерв'ю Гордона Аліні Доротюк.

Гордон зізнався, що один із його синів, Ростислав, страждав на інурез, і лікування Кашпіровського допомогло йому подолати проблему.

«Тут якось телефонує Кашпіровський, ми сидимо з Ростиком на дивані, я кажу, щось впісюється. Він каже, та дай йому слухавку. Дав слухавку. Ну що, буває? Каже, та буває, ну більше не буде, хай більше не буде. Більше не було, це такий банальний сюжет», – розповів Гордон, додаючи, що бачив багато подібних випадків у житті інших людей.

Гордон також пояснив, що його троє дорослих синів наразі не служать у Збройних силах України через загрозу безпеці родини. Один із синів має громадянство США, другий проживає багато років у Америці, а третій має медичні обмеження.

Також Гордон різко відреагував на звинувачення щодо його участі у просуванні так званої «золотої піраміди» – пристрою, який у 1990-х рекламував як «медичний прилад».

Журналіст Дмитро Гордон став об’єктом заочного кримінального переслідування в Росії. Держобвинувачення РФ просить засудити його до 14 років колонії за низкою статей Кримінального кодексу, зокрема за нібито заклики до розв’язання агресивної війни, публічні заклики до тероризму та поширення «фейків» про російську армію. Як повідомляють російські ЗМІ, приводом для переслідування стали його інтерв’ю та публічні висловлювання, а судове засідання відбулося у Другому Західному окружному районному суді Москви.

У липні 2022 року Басманний суд Москви ухвалив заарештувати заочно українського журналіста Дмитра Гордона. Перед цим МВС Росії оголосило Гордона у федеральний розшук.