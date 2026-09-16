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Атака на столицю: у Святошинському районі є постраждала

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Атака на столицю: у Святошинському районі є постраждала
У Святошинському районі Києва після атаки російського безпілотника загорілася складська будівля
фото: glavcom.ua

Медики госпіталізували пораненого

Унаслідок російської атаки 16 вересня на Київ є постраждала людина. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на мера столиці Віталія Кличка.

«Одна людина постраждала внаслідок падіння уламків БпЛА на складські приміщення рано вранці в Святошинському районі», – йдеться у повідомленні.

Медики госпіталізували пораненого.

Нагадаємо, у Києві вранці 16 вересня пролунали вибухи через ворожу атаку російських безпілотників. У Святошинському районі після атаки російського безпілотника загорілася складська будівля. На місці працюють рятувальники та інші екстрені служби. Вони ліквідовують наслідки ворожої атаки.

Також росіяни атакували дроном пасажирський поїзд Київ – Миколаїв. Обійшлося без постраждалих.

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Теги: Віталій Кличко Київ війна

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