Атака на столицю: у Святошинському районі є постраждала
Медики госпіталізували пораненого
Унаслідок російської атаки 16 вересня на Київ є постраждала людина. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на мера столиці Віталія Кличка.
«Одна людина постраждала внаслідок падіння уламків БпЛА на складські приміщення рано вранці в Святошинському районі», – йдеться у повідомленні.
Медики госпіталізували пораненого.
Нагадаємо, у Києві вранці 16 вересня пролунали вибухи через ворожу атаку російських безпілотників. У Святошинському районі після атаки російського безпілотника загорілася складська будівля. На місці працюють рятувальники та інші екстрені служби. Вони ліквідовують наслідки ворожої атаки.
Також росіяни атакували дроном пасажирський поїзд Київ – Миколаїв. Обійшлося без постраждалих.
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