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Директор Кашпіровського повідомив причину його смерті

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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У Кашпіровського раптово зупинилося серце
фото з відкритих джерел

«Цілителю» раптово стало зле, його доправили до лікарні

Скандальний російський психотерапевт Анатолій Кашпіровський помер у віці 87 років у Москві. Саме там в останні роки свого життя він активно гастролював і проводив свої сеанси. Як інформує «Главком», директор Кашпіровського Сергій Рудих у коментарі росЗМІ розповів, що сталося з відомим у СРСР «цілителем» перед смертю.

За словами Рудих, напередодні Кашпіровському раптово стало зле – у «гіпнотизера» різко впав тиск. На місце викликали швидку, після чого одіозного психотерапевта доправили до однієї з московських лікарень, де він і помер.

Я не можу сказати, що він довго хворів: у нього різко впав тиск, його відвезли на швидкій до лікарні, де він помер. Зупинка серця сталася. Це дуже несподівано. Причина зупинки серця з’ясовується», – сказав Рудих.

Нагадаємо, про смерть Кашпіровського одним із перших повідомив російський телеведучий Андрій Малахов. За даними пропагандистських ЗМІ, психотерапевт помер 3 жовтня о 6:45 за московським часом.

До початку повномасштабного вторгнення Кашпіровський, який народився на Хмельниччині,  публічно говорив про свою прив'язаність до України. У 2019 році він називав українців «своїми» та зізнавався, що в Москві почувається некомфортно. «Чим далі від'їжджаю від України, тим вона ближча. Останніми роками мене дуже тягне на батьківщину», – казав психотерапевт.

Публічно чіткої позиції щодо вторгнення Росії в Україну Кашпіровський не висловлював. Водночас у жовтні 2024 року під час виступу Кашпіровського в Росії стався конфлікт із одним із відвідувачів. Чоловік кілька разів запитав «цілителя», чий Крим. Психотерапевт назвав питання провокацією, а згодом відповів, що півострів нібито «радянський». 

Раніше, у вересні 2026 року, помер російський музичний критик та колишній суддя шоу «Х-фактор» Сергій Сосєдов. Він був відомий українським глядачам завдяки участі у телевізійних проєктах, а після початку повномасштабного вторгнення підтримував політику російського диктатора Володимира Путіна та поширював антиукраїнські заяви.

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Теги: смерть телебачення СРСР

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