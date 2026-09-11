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«Київстар» зробив заяву після атаки РФ по офісу компанії в Києві

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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«Київстар» зробив заяву після атаки РФ по офісу компанії в Києві
«Київстар» не уточнив характер і масштаб пошкоджень офісу
фото: glavcom.ua

Внаслідок удару пошкоджено офіс інженерної команди мобільного оператора

Унаслідок російської атаки 11 вересня було пошкоджено офіс інженерної команди «Київстару» в Києві. Працівники компанії не постраждали. Про це повідомила пресслужба «Київстару», пише «Главком».

«Найголовніше – співробітники компанії не постраждали. Безпека людей залишається нашим безумовним пріоритетом», – йдеться в заяві. У компанії зазначили, що наразі команда оцінює наслідки атаки та працює над їхнім усуненням.

«Наша команда працює над оцінкою та усуненням наслідків», – повідомили у «Київстарі». Водночас російська атака не призвела до припинення роботи мобільної мережі оператора. У компанії запевнили, що мережа «Київстар» продовжує працювати та надавати послуги абонентам.

«Мережа Київстар продовжує працювати та надавати послуги абонентам», – заявили в компанії. «Київстар» не уточнив характер і масштаб пошкоджень офісу. Також наразі немає інформації про те, чи вплинула атака на роботу інженерної команди або технічну інфраструктуру оператора.

Також пізнього ранку 11 вересня російські реактивні безпілотники завдали удару по двох автозаправних комплексах мережі Ukrnafta в столиці. Атаки зазнали об'єкти на правому та лівому берегах Києва. Очільник компанії наголосив, що це черговий цілеспрямований удар по цивільній інфраструктурі, яка забезпечує містян пальним, і ці атаки не мають жодної військової мети.

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Теги: війна обстріл Київстар Київ

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