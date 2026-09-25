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Путін заявив, що РФ була готова відновити переговори з Україною після виборів

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Путін заявив, що РФ була готова відновити переговори з Україною після виборів
Російйський диктатор не уточнив, про які саме удари та виборчі дільниці йдеться
фото: AP

Російський президент стверджує, що Київ нібито намагався зірвати переговорний процес

Росія нібито була готова після завершення виборів у РФ відновити переговори з Україною. Водночас українська сторона, за словами російського президента Володимира Путіна, начебто намагалася зірвати переговорний процес. Про це російський диктатор заявив під час спілкування з журналістами на полях Форуму об'єднаних культур, пише «Главком».

«Ми були готові після виборів відновити переговори, але вони намагалися завдати ударів по Москві, атакували виборчі дільниці», – сказав глава Кремля.

Путін не уточнив, про які саме удари та виборчі дільниці йдеться. Його слова прозвучали після завершення триденного голосування на виборах до Держдуми РФ, які проходили 18-20 вересня. 

Варто нагадати, що Росія, США та Україна можуть провести тристоронню зустріч найближчим часом. Кремль підтвердив, що така можливість обговорювалася під час останньої телефонної розмови президентів Росії та США.

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Теги: путін війна переговори росія Україна

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