Путін заявив, що РФ була готова відновити переговори з Україною після виборів

Російйський диктатор не уточнив, про які саме удари та виборчі дільниці йдеться

Російський президент стверджує, що Київ нібито намагався зірвати переговорний процес

Росія нібито була готова після завершення виборів у РФ відновити переговори з Україною. Водночас українська сторона, за словами російського президента Володимира Путіна, начебто намагалася зірвати переговорний процес. Про це російський диктатор заявив під час спілкування з журналістами на полях Форуму об'єднаних культур, пише «Главком».

«Ми були готові після виборів відновити переговори, але вони намагалися завдати ударів по Москві, атакували виборчі дільниці», – сказав глава Кремля.

Путін не уточнив, про які саме удари та виборчі дільниці йдеться. Його слова прозвучали після завершення триденного голосування на виборах до Держдуми РФ, які проходили 18-20 вересня.

Варто нагадати, що Росія, США та Україна можуть провести тристоронню зустріч найближчим часом. Кремль підтвердив, що така можливість обговорювалася під час останньої телефонної розмови президентів Росії та США.