РФ вдруге атакувала Kromberg & Schubert у Житомирі: завод виробляв комплектуючі для BMW, Audi та Porsche

Підприємство зі 100% німецьким капіталом уже зазнавало значних руйнувань під час попередньої атаки

Російські війська вдруге за тиждень атакували підприємство Kromberg & Schubert у Житомирській громаді. За попередньою інформацією, внаслідок удару загиблих і постраждалих немає. Про це повідомив начальник Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко, передає «Главком».

За його словами, на місці працюють рятувальники ДСНС, вибухотехніки та спеціальні служби. Йдеться про підприємство Kromberg & Schubert, яке має 100% німецький капітал. Завод спеціалізується на виробництві електричних бортових кабельних систем для автомобілів світових марок, зокрема Audi, BMW, Mercedes-Benz та Porsche.

Попередній російський удар по підприємству стався 9 серпня. Тоді виробничі потужності та інфраструктура Kromberg & Schubert отримали значні пошкодження та масштабні руйнування. Через це компанія тимчасово призупинила роботу на невизначений термін.

Kromberg & Schubert працює в Житомирському регіоні з 2015 року. Воно забезпечує робочими місцями близько 3500 людей.

Варто нагадати, що Росія в ніч проти 12 вересня завдала удару по підприємству польської компанії Cersanit SA у Звягельському районі Житомирської області. Йдеться про завод, який виробляє керамічну плитку та сантехніку.



