Росіяни заявляють про атаку на військовий полігон під окупованим Іловайськом

Унаслідок обстрілу начебто є загиблі та поранені російські військові

Російські загарбники заявили про нібито обстріл військового полігону на тимчасово окупованій території Донецької області. Йдеться про полігон під Іловайськом. Про це повідомляє російський Telegram-канал Astra.

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За даними джерел, на полігон загарбників прилетіли ракети Himars.

Вчора, 24 січня, після опівдня у проросійських Telegram-каналах писали про вибухи в Іловайську. Також повідомлялося про нібито «прильоти».

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Astra стверджує, що був атакований військовий полігон у районі селища Покровка під Іловайськом. Росіяни звинуватили Україну і заявили, що обстріл був з РСЗВ Himars.

При цьому, за даними російських ЗМІ, внаслідок обстрілу начебто є загиблі та поранені російські військові. Їх кількість невідома.

Україна офіційно не підтверджувала удар та не коментувала ситуацію.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у російському місті Туапсе Краснодарського краю спалахнула пожежа на нафтопереробному заводі. Перед цим там прогриміли потужні вибухи. Місцеві пабліки стверджують, що нібито причиною пожежі могла стати атака безпілотників.



