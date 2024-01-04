США обіцяють покарати КНДР та Іран за надання Росії військової допомоги

США мають докази отримання Росією балістичних ракет із Північної Кореї, а також переговорів Москви й Тегерана про отримання аналогічного озброєння

США готують додаткові санкції проти осіб, які причетні до до передання Росії військової допомоги з Північної Кореї та Ірану – зокрема балістичних ракет. Про це заявив координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі на брифінгу у Вашингтоні.

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Кірбі зазначив, що США мають докази отримання Росією балістичних ракет із Північної Кореї, а також переговорів Москви й Тегерана про отримання аналогічного озброєння, про що також писали ЗМІ.

«У відповідь на діяльність Росії з Іраном та Північною Кореєю ми вживаємо низку заходів із союзниками та партнерами», – оголосив він.

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Зокрема США мають намір підняти питання щодо військової співпраці між Пхеньяном і Москвою на Раді Безпеки ООН через її несумісність з резолюціями Ради Безпеки, які колись підтримувала сама Росія.

Крім того, Кірбі обіцяв, що США продовжать розголошувати інформацію та викривати збройні домовленості РФ, щоб уникнути «прихованої допомоги військовій машині Росії» з боку інших країн.

Як повідомлялося, Росія придбала у Північної Кореї балістичні ракети. Їх уже використали для ударів по Україні.

Нагадаємо, супутникові знімки, зроблені з жовтня по грудень, показують безперервний потік кораблів з КНДР до Росії. Північна Корея продовжує постачати Кремлю боєприпаси. Зокрема, військові поставки активізувалися з початку жовтня, коли США звинуватили Північну Корею у відправці боєприпасів до Росії.

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Також американська сторона отримала інформацію, підтверджену супутниковими знімками, що Північна Корея відправила до Росії понад тисячу контейнерів з боєприпасами.

Як повідомлялося раніше, Росія та КНДР продовжують розширювати співпрацю, зокрема в торгівлі, економіці, науці та технологіях.