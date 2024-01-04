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США обіцяють покарати КНДР та Іран за надання Росії військової допомоги

Діана Гасюк
glavcom.ua
США обіцяють покарати КНДР та Іран за надання Росії військової допомоги
Координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки при Білому домі Джон Кірбі
фото з відкритих джерел

США мають докази отримання Росією балістичних ракет із Північної Кореї, а також переговорів Москви й Тегерана про отримання аналогічного озброєння

США готують додаткові санкції проти осіб, які причетні до до передання Росії військової допомоги з Північної Кореї та Ірану – зокрема балістичних ракет. Про це заявив координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі на брифінгу у Вашингтоні.

Кірбі зазначив, що США мають докази отримання Росією балістичних ракет із Північної Кореї, а також переговорів Москви й Тегерана про отримання аналогічного озброєння, про що також писали ЗМІ.

«У відповідь на діяльність Росії з Іраном та Північною Кореєю ми вживаємо низку заходів із союзниками та партнерами», – оголосив він.

Зокрема США мають намір підняти питання щодо військової співпраці між Пхеньяном і Москвою на Раді Безпеки ООН через її несумісність з резолюціями Ради Безпеки, які колись підтримувала сама Росія.

Крім того, Кірбі обіцяв, що США продовжать розголошувати інформацію та викривати збройні домовленості РФ, щоб уникнути «прихованої допомоги військовій машині Росії» з боку інших країн.

Як повідомлялося, Росія придбала у Північної Кореї балістичні ракети. Їх уже використали для ударів по Україні.

Нагадаємо, супутникові знімки, зроблені з жовтня по грудень, показують безперервний потік кораблів з КНДР до Росії. Північна Корея продовжує постачати Кремлю боєприпаси. Зокрема, військові поставки активізувалися з початку жовтня, коли США звинуватили Північну Корею у відправці боєприпасів до Росії.

Також американська сторона отримала інформацію, підтверджену супутниковими знімками, що Північна Корея відправила до Росії понад тисячу контейнерів з боєприпасами.

Як повідомлялося раніше, Росія та КНДР продовжують розширювати співпрацю, зокрема в торгівлі, економіці, науці та технологіях.

Теги: росія санкції військові Північна Корея боєприпаси озброєння балістичні ракети

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