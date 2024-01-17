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Атака на Україну, зустріч Зеленського та Дуди: головне за ніч

Діана Гасюк
glavcom.ua
Атака на Україну, зустріч Зеленського та Дуди: головне за ніч
В кількох локаціях Одеси сталися займання
фото: Сили оборони півдня України

У ніч проти 17 січня вибухи пролунали в Одесі та Харкові

У ніч на 17 січня російські окупанти атакували південні регіони ударними дронами типу Shahed-131/136. Російські загарбники завдали удару по Харкову, унаслідок чого постраждало 17 осіб. Президент України Володимир Зеленський та президент Польщі Анджей Дуда зустрілися у кулуарах Всесвітнього економічного форуму у Давосі. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 17 січня, щоб ви були в курсі головних подій.

Росія завдала удару по Харкову

Увечері 16 січня російські загарбники завдали удару по Харкову, унаслідок чого постраждало 17 осіб. Про це повідомляє начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За словами Синєгубова, 12 осіб госпіталізовано та перебувають у лікарнях.

«У тяжкому стані дві жінки. 12 людей також госпіталізовано, перебувають у лікувальному закладі в середньому та легкому стані», – написав начальник ОВА.

Лікарі допомогли на місці трьом людям, які відмовилися від госпіталізації.

«Три людини від госпіталізації відмовилися, їм було надано медичну допомогу на місці», – написав Синєгубов.

Мер міста Ігор Терехов назвав удар росіян терористичним та підтвердив кількість постраждалих.

«Удар по центру Харкова носить виключно терористичний характер. Постраждали щонайменше десять житлових будинків, і це тільки за попередньою інформацією. Зранку департамент ЖКГ обстежить периметр сьогоднішнього обстрілу і буде уточнена інформація. Постраждалих на даний момент 17 осіб, з яких один важкий. Рятівники продовжують розбирати завали, яких багато», – написав в своєму Telegram-каналі очільник Харкова.

Як повідомив керівник харківської поліції Володимир Тимошко, росіяни також пошкодили лікарню навпроти будинку.

Атака на Одесу

У ніч на 17 січня російські окупанти атакували південні регіони ударними дронами типу Shahed-131/136. Протягом майже трьох годин працювали підрозділи протиповітряної оборони. Про це повідомили Сили оборони півдня України.

Основні зусилля ворог сконцентрував на ударах по Одесі. Дрони-камікадзе заходили на критично низькій висоті з акваторії Чорного моря.

На Одещині 11 дронів було збито на підльоті до узбережжя, переважна більшість впали в море. Але уламками кількох збитих дронів та вибуховою хвилею пошкоджено багатоквартирні будинки, крамниці, приватні автівки містян в Приморському районі Одеси.

В кількох локаціях сталися займання – горіли квартири і автівки мирних мешканців міста.

Троє людей зазнали поранення, їм надано медичну допомогу. Відомо про трьох постраждалих: 62-річний чоловік отримав осколкове поранення, жінка 1955 року народження та дівчина 1995 року народження також отримали поранення. Медики надають необхідну допомогу всім трьом.

З пошкодженого будинку евакуйовано 130 цивільних осіб.

Зеленський та Дуда провели зустріч у Давосі

16 січня президент України Володимир Зеленський та президент Польщі Анджей Дуда зустрілися у кулуарах Всесвітнього економічного форуму у Давосі. Про це повідомляє PolskieRadio24.pl.

Під час зустрічі лідери двох держав відвідали виставку, присвячену воєнним злочинам Росії, яка проходила в Українському домі у Давосі.

«Я запевнив президента Володимира Зеленського, що політика щодо України буде стабільною, це буде політика підтримки весь час», – зазначив Дуда.

За його словами, вже за кілька днів Київ відвідає новий прем'єр Польщі Дональд Туск. Дуда додав, що вірить у здатність вести хорошу політику щодо України разом з польським урядом.

Також Дуда зазначив, що поява нової держави НАТО між Росією та Польщею зміцнить безпеку її країни. Він підкреслив, що Україна потребує потужної підтримки Заходу, зокрема в плані озброєння.

Байден збирає членів Конгресу для проведення переговорів щодо допомоги Україні

Президент США Джо Байден запросив лідерів Конгресу в Білий дім для проведення переговорів щодо надання допомоги Україні. Про це повідомляє Politico.

Повідомляється, що парламентарі в Сенаті витратили місяці на обговорення потенційної двопартійної угоди про додавання нових обмежень прикордонної та імміграційної політики до запиту Байдена щодо виділення 100 мільярдів доларів для України, Ізраїлю, Тайваню та прикордонної безпеки. Однак ці переговори ще не привели до угоди.

Серед очікуваних учасників:

  • лідер більшості в Сенаті Чак Шумер;
  • лідер меншості в Сенаті Мітч Макконнелл;
  • спікер Палати представників Майк Джонсон;
  • лідер меншості в Палаті представників Хакім Джеффріс.

Politico пише, що на зустрічі також будуть присутні керівники ключових комітетів, зокрема ті, які очолюють комітети з асигнувань. Зустріч має відбутися в середу.

Байден та Шольц обговорили подальшу підтримку України

16 січня президент США Джо Байден та канцлер Німеччини Олаф Шольц провели телефонну розмову під час якої обговорили подальшу підтримку України у війні проти Росії та ситуацію у Секторі Гази. Про це повідомила пресслужба Білого дому.

«Лідери скоординували подальшу непохитну підтримку їхніми країнами України перед обличчям агресивної війни з боку Росії», – йдеться в повідомленні.

У контексті Сектора Гази вони підтвердили підтримку права Ізраїлю на самооборону, обговорили захист цивільних мешканців в анклаві та забезпечення вільного потоку «життєво необхідної» гуманітарної допомоги.

«Бавовна» у Білгороді

У ніч проти 17 січня у російському Білгороді пролунали вибухи. Повідомляється про збиття безпілотників. Про це повідомляє губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков та міноборони РФ .

За словами губернатора Білгородської області, над містом пролітали безпілотники. Збито щонайменше 7 БПЛА.

«Над Білгородом та Білгородським районом спрацювала наша система ППО. За попередніми даними – постраждалих немає. У Білгородському районі є пошкодження у житловому секторі – пошкоджено скління у житловому будинку, покрівля, сталося займання господарської споруди. Пожежний розрахунок та оперативні служби виїхали на місце. Ушкодження уточнюються», – написав губернатор.

Своєю чергою, міноборони РФ написало інформацію про знищення чотирьох нібито українських безпілотників.

«Черговими засобами ППО сім ракет і чотири українські безпілотні літальні апарати були знищені над Білгородською областю», – заявили у Мінобороні.

Теги: Одеса Франція Міноборони РФ Анджей Дуда Володимир Зеленський Україна ворог росіяни Харків Міноборони

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