Нардеп розповів, чи вистачить грошей на мобілізацію

Ярослав Железняк розповів, що грошей вже зараз не вистачає на поточну кількість і потреби армії

Для мобілізації 500 тис. осіб необхідна сума у розмірі 580 млрд грн

На мобілізацію 500 тисяч українців грошей не вистачить. Про це заявив народний депутат Ярослав Железняк в коментарі «Українській правді».

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Президент України Володимир Зеленський зазначив, що на одній зі ставок розглядалося питання про мобілізацію ще 500 тис. осіб. За словами Железняка, на мобілізацію такої кількості людей грошей немає.

«Чи є гіпотетично гроші на мобілізацію 500 тисяч людей тут і зараз в армію? Ні, немає. У цьому році ми витрачаємо на війну 1,9 трильйона гривень. За бюджет на наступний рік ми проголосували – 1,6 трильйони. Вже така математика нас приводить до висновку, що грошей вже не вистачає на поточну кількість і потреби армії», – сказав нардеп.

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Железняк зазначив, що для мобілізації 500 тис. осіб необхідна сума у розмірі 580 млрд грн.

«Якщо ми хочемо збільшити особовий склад на 500 тис., то це буде приблизно 580 млрд плюс. Таких грошей, на жаль, ми знайти не зможемо. І про це говорить відверто міністр фінансів. Ми забезпечуємо армію за свої гроші з внутрішніх доходів. Тобто податки, митниця, приватизація і аж там декілька сотень мільйонів від Норвегії. Все. Всі інші міжнародні партнери не фінансують військові видатки», – розповів народний депутат.

Після свого коментаря, Железняк написав пост у Telegram, де уточнив, що загалом гроші на мобілізацію є, але все залежить від «питання об’єму».

Нагадаємо, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що військове командування України на постійній основі формує свої запити на боєприпаси, зброю та людський ресурс, але запиту на конкретну цифру 400-500 тис. мобілізованих уряду не подавало.

Кабінет міністрів у понеділок, 25 грудня, вніс до Верховної Ради законопроєкт щодо удосконалення проведення мобілізації в Україні.