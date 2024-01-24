Падіння російського літака Іл-76. Заява Центру протидії дезінформації

Інформація про українських полонених на борту Іл-76 непідтверджена і поширюється росЗМІ

Центр закликав дочекатися офіційних заяв та утриматися від поширення неперевіреної інформації

Центр протидії дезінформації нагадав, що окупанти здійснюють проти України інформаційні спецоперації, та закликав українців користуватися виключно офіційними джерелами. Так він прокоментував інформації про падіння російського військово-транспортного літака Іл-76, який нібито перевозив українських військовополонених.

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«Координаційний штаб та інші профільні структури збирають та аналізують всю необхідну інформацію. До оприлюднення офіційних заяв або коментарів уповноваженими особами або органами закликаємо ЗМІ та громадян утриматися від поширення неперевіреної інформації», - йдеться у публікації.

Центр наголосив, що росіяни активно здійснюють інформаційні спецоперації, спрямовані на дестабілізацію українського суспільства. Українців попросили «відповідально ставитися до поширення чутливої інформації» та користуватися лише офіційними джерелами.

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Нагадаємо, 24 січня російський військовий літак Іл-76 упав у Корочанському районі Бєлгородської області. В мережі з’явився момент його падіння та епічного вибуху.

Зауважимо, наразі вся інформація про українських полонених на борту непідтверджена. Вона поширюється тільки російськими ЗМІ.