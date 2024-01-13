Ракетний удар по Чернігову: з’явилися фото наслідків
Уламки ворожої ракети пошкодили кілька приватних будинків та нежитлових споруд, загинув собака
У суботу вранці, під час масованої ракетної атаки, в небі над Черніговом спрацювали сили протиповітряної оборони. Уламки збитих ворожих цілей впали у приватному секторі міста. Люди не постраждали, але окупанти вбили собаку. Про це повідомила поліція Чернігівської області.
«Уламками ворожої ракети завдано руйнувань у секторі приватної житлової забудови Чернігова. На щастя, люди не постраждали», – зазначили правоохоронці.
Поліцейські з’ясували, що внаслідок влучання уламків ворожої ракети пошкоджень зазнали кілька приватних будинків та нежитлових споруд, одну будівлю практично зруйновано. У дворі, найближчому до епіцентру події, від вибуху загинув собака господарів, люди вціліли.
Нагадаємо, що в суботу, 13 січня, під час масштабної повітряної тривоги через ворожу ракетну атаку прогриміли вибухи у Чернігові.
Також відомо, що зранку 13 січня, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, російські окупанти здійснили удар по м. Шостка Сумської області.
Як повідомлялося, під час повітряної тривоги пролунали вибухи у Кременчуці Полтавської області та Дніпрі. Сили ППО збили дві крилаті ракети над Криворізьким районом Дніпропетровщини. А у Дніпрі в суботу вранці сталося влучання внаслідок російської ракетної атаки.
Крім того, близько 6:39 прогриміли вибухи у Кропивницькому.
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