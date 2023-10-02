Росіяни замінили справжні бомбардувальники на аеродромі намальованими (фото)

Плани росіян приречені на провал, оскільки сучасні технології дозволяють відрізнити двовимірні зображення від тривимірних

На військовому аеродромі в Енгельсі у Саратовській області, де знаходяться стратегічні бомбардувальники Ту-95, з'явилися намальовані літаки.

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На супутниковому знімку Planet Labs, який зроблений 29 вересня, їх чітко видно. «Літаки» привернули увагу, оскільки вони не відкидали тіні, як інші Ту-95 – при цьому один із них був явно недопрацьований і не мав половини деталей, які були промальовані у іншого бомбардувальника.

Зазначається, що малюнки можуть бути спробою представити на супутникових знімках неправильну інформацію про літаки, що знаходяться на аеродромі.

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Сучасні системи спостереження здатні відрізнити двовимірні зображення від тривимірних, тому виключено, що намальовані літаки буде прийнято за реальні Ту-95.

Варто нагадати, що ЗСУ двічі атакували військовий аеродром Енгельс наприкінці 2022 року попри те, що аеродром знаходиться приблизно за 700 км від російсько-українського кордону. Він став ціллю з тієї причини, що, за даними української розвідки, з нього злітали бомбардувальники для ударів по критичній інфраструктурі нашої країни.

Нагадаємо, внаслідок удару по Смоленському авіаційному заводу порушено процес з виробництва ракет Х-59 різних модифікацій. Головне управління розвідки Міноборони зазначило, що, згідно з підтвердженими даними, три з чотирьох дронів влучили в ціль, завдавши значних пошкоджень виробничих потужностей військового підприємства держави-агресора.