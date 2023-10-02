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Росіяни замінили справжні бомбардувальники на аеродромі намальованими (фото)

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Росіяни замінили справжні бомбардувальники на аеродромі намальованими (фото)
ЗСУ двічі атакували військовий аеродром Енгельс наприкінці 2022 року
фото: European Space Imaging

Плани росіян приречені на провал, оскільки сучасні технології дозволяють відрізнити двовимірні зображення від тривимірних

На військовому аеродромі в Енгельсі у Саратовській області, де знаходяться стратегічні бомбардувальники Ту-95, з'явилися намальовані літаки.

На супутниковому знімку Planet Labs, який зроблений 29 вересня, їх чітко видно. «Літаки» привернули увагу, оскільки вони не відкидали тіні, як інші Ту-95 – при цьому один із них був явно недопрацьований і не мав половини деталей, які були промальовані у іншого бомбардувальника.

Зазначається, що малюнки можуть бути спробою представити на супутникових знімках неправильну інформацію про літаки, що знаходяться на аеродромі.

Сучасні системи спостереження здатні відрізнити двовимірні зображення від тривимірних, тому виключено, що намальовані літаки буде прийнято за реальні Ту-95.

Росіяни замінили справжні бомбардувальники на аеродромі намальованими (фото) фото 1

Варто нагадати, що ЗСУ двічі атакували військовий аеродром Енгельс наприкінці 2022 року попри те, що аеродром знаходиться приблизно за 700 км від російсько-українського кордону. Він став ціллю з тієї причини, що, за даними української розвідки, з нього злітали бомбардувальники для ударів по критичній інфраструктурі нашої країни.

Нагадаємо, внаслідок удару по Смоленському авіаційному заводу порушено процес з виробництва ракет Х-59 різних модифікацій. Головне управління розвідки Міноборони зазначило, що, згідно з підтвердженими даними, три з чотирьох дронів влучили в ціль, завдавши значних пошкоджень виробничих потужностей військового підприємства держави-агресора.

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Теги: аеродром росія літак війна

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