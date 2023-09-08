Атаки РФ на третину зменшили експортні спроможності України – прем'єр Британії

Росія своїми ударами по портах і елеваторах за два місяці на третину зменшила спроможності України експортувати зернові

Росія з липня пошкодила або цілковито зруйнували щонайменш 26 об’єктів цивільної портової інфраструктури, складів, силосів та елеваторів

В уряді Британії навели цифри, що Росія своїми ударами по портах і елеваторах за два місяці на третину зменшила спроможності України експортувати зернові. Про це заявив прем’єр Ріші Сунак, інформує Bloomberg.

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У комюніке британського уряду зазначили, таких обсягів зерна було б достатньо для забезпечення продовольчих потреб близько 1 млн людей протягом всього року.

За словами британських урядовців, що російські удари з липня пошкодили або цілковито зруйнували щонайменш 26 об’єктів цивільної портової інфраструктури, складів, силосів та елеваторів, що зменшило експортні спроможності України приблизно на третину.

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В офісі прем’єра також підтвердили, що Британія здійснює спостережно-розвідувальні польоти у Чорному морі з метою «стримати Росію від протиправних ударів по цивільних суднах, що транспортують зерно».

Речник Ріші Сунака заявив, що той скористається «будь-якою нагодою» на саміті G20 донести до глави МЗС Росії Сергєя Лаврова, що розв’язана Росією війна завдає великих проблем у всьому світі.

Нагадаємо, 17 липня 2023 року Росія вийшла з зернової угоди. Вперше зернову угоду, яка дозволяла Україні експортувати збіжжя через три чорноморські порти Одещини, уклали в липні минулого року. До угоди були залучені Україна, Туреччина, ООН і Росія. Пізніше Росія неодноразово блокувала угоду, наприклад, відмовлялася проводити інспекцію кораблів, як це визначено у домовленостях. За час дії зернової угоди Україна експортувала понад 30 млн тонн зерна й отримала десятки мільярдів доларів.

До слова, атаки на кораблі в російських портах, робота морських дронів, владі операції в Криму, все це дало можливість Україні самостійно, без погодження з Росією, реалізовувати не тільки зерновий, але й фактично будь-який експортний коридор морським шляхом.

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Зокрема, українське зерно почали експортувати через хорватські порти.