Ще одна країна може приєднатись до технологічних санкцій проти Росії

Остаточного рішення про приєднання до технологічних санкцій проти Росії ОАЕ ще не ухвалили

Об'єднані Арабські Емірати розглядають можливість запровадження експортного контролю щодо Росії, аналогічного тому, що в рамках санкцій запровадили США та Євросоюз. Про це пише Вloomberg з посиланням на знайомі із ситуацією джерела. Заходи ОАЕ можуть торкнутися чіпів та десятків інших товарів подвійного призначення, які можуть використовуватись для виробництва озброєнь.

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Якщо експортний контроль буде задіяний, для постачання такої продукції РФ потрібно ліцензія уряду ОАЕ.

Після початку війни та введення санкцій Емірати стали одним із найбільших хабів для паралельного імпорту до Росії: тисячі компаній відкрили представництва в Дубаї, куди, за оцінками Fortune, разом із грошима перебралися до 30% заможних росіян. Це викликало гнів європейських та американських чиновників, які щонайменше тричі цього року відвідували ОАЕ, щоб переконати місцеву владу припинити порушення санкцій.

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Останній такий візит відбувся у вересні 2023 року, розповідають джерела Bloomberg: делегації зі США, Британії та ЄС висловили занепокоєння тим, що Емірати залишаються транзитним хабом, через який до Росії потрапляє підсанкційна продукція.

Тепер західні дипломати наполягають, щоб ОАЕ запровадили експортний контроль щодо 45 товарних позицій, включаючи високотехнологічні. Серед них, наприклад, електроніка для дронів, крилатих ракет та гелікоптерів, які використовуються у війні проти України.

Остаточного рішення про приєднання до технологічних санкцій проти Росії в ОАЕ ще не ухвалили, наголошують джерела Bloomberg. Натомість Емірати розраховують на виключення із «сірого списку» країн FATF (Група розробки фінансових заходів для боротьби з відмиванням грошей).

Попередні візити західних чиновників до ОАЕ закінчувалися плачевно для російських компаній. Взимку заступник міністра фінансів та куратор фінансової розвідки США Браян Нельсон попередив місцевих чиновників про готовність вводити санкції проти компаній та фізосіб, які допомагають обходити заходи щодо Росії. Через кілька днів після візиту Нельсона ОАЕ був змушений закрити російського «дочку» «Ощадбанку» , а ще за два тижні місцевий регулятор відкликав ліцензію на банківські операції у «дочки» «МТС-Банку» .

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У квітні стало відомо, що другий за розміром активів банк ОАЕ Emirates NBD (ENBD) почав блокувати інвестиційні рахунки клієнтів з РФ, які переводили в Дубай активи, що зберігалися в європейських депозитаріях.

Нагадаємо, чиновники США, Великобританії та Євросоюзу планують цього тижня спільно чинити тиск на Об'єднані Арабські Емірати, щоб вони припинили постачання товарів до Росії, які могли б допомогти Москві у її війні проти України. Про це повідомляє Wall Street Journal.

За даними видання, чиновники з Вашингтона та європейських столиць відсьогодні перебувають в ОАЕ у рамках колективного глобального прагнення не допустити попадання до рук Росії комп'ютерних чіпів, електронних компонентів та інших так званих продуктів подвійного призначення, які мають як цивільне, так і військове застосування.