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Росія готується до переходу боїв на її територію (супутникові знімки)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Росія готується до переходу боїв на її територію (супутникові знімки)
РФ будує фортифікаційні споруди у прикордонних з Україною регіонах
фото з відкритих джерел

Будівництво укріплень на території РФ велося все літо

В останні місяці росіяни вели активне будівництво укріплень у Курській, Брянській та Білгородській областях, що межують з Україною. Про це свідчать дані супутникових знімків, які проаналізував експерт у галузі оборонних досліджень Брейді Ефрик. Будівництво таких укріплень може бути свідченням того, що Кремль готується вести війну на території Росії, вважає експерт.

Так, у Курській області з травня до початку серпня було викопано нові окопи.

У Брянській області з початку червня до середини серпня біля населених з'явилися протитанкові загородження.

Також нові фортифікаційні споруди з'явилися у липні та серпні на території Білгородської області.

Як повідомлялося, російські терористи на тлі успішних ударів наших воїнів почали посилювати оборону тимчасово окупованого Криму.

Теги: росія окупанти війна Україна

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