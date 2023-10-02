Росія готується до переходу боїв на її територію (супутникові знімки)

Будівництво укріплень на території РФ велося все літо

В останні місяці росіяни вели активне будівництво укріплень у Курській, Брянській та Білгородській областях, що межують з Україною. Про це свідчать дані супутникових знімків, які проаналізував експерт у галузі оборонних досліджень Брейді Ефрик. Будівництво таких укріплень може бути свідченням того, що Кремль готується вести війну на території Росії, вважає експерт.

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Так, у Курській області з травня до початку серпня було викопано нові окопи.

In Kursk oblast, new trenches were constructed over the summer along the border with Ukraine. (2/5) pic.twitter.com/hWXEMlJBm2 Будь ласка, читайте текст після реклами October 1, 2023

У Брянській області з початку червня до середини серпня біля населених з'явилися протитанкові загородження.

Також нові фортифікаційні споруди з'явилися у липні та серпні на території Білгородської області.

In Belgorod oblast, satellite imagery shows new fortifications were also built along the border with Ukraine in recent months. (4/5) pic.twitter.com/gB5OgZSpsL — Brady Africk (@bradyafr) October 1, 2023

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Як повідомлялося, російські терористи на тлі успішних ударів наших воїнів почали посилювати оборону тимчасово окупованого Криму.