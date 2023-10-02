Росія готується до переходу боїв на її територію (супутникові знімки)
Будівництво укріплень на території РФ велося все літо
В останні місяці росіяни вели активне будівництво укріплень у Курській, Брянській та Білгородській областях, що межують з Україною. Про це свідчать дані супутникових знімків, які проаналізував експерт у галузі оборонних досліджень Брейді Ефрик. Будівництво таких укріплень може бути свідченням того, що Кремль готується вести війну на території Росії, вважає експерт.
Так, у Курській області з травня до початку серпня було викопано нові окопи.
In Kursk oblast, new trenches were constructed over the summer along the border with Ukraine. (2/5) pic.twitter.com/hWXEMlJBm2— Brady Africk (@bradyafr) October 1, 2023
У Брянській області з початку червня до середини серпня біля населених з'явилися протитанкові загородження.
Також нові фортифікаційні споруди з'явилися у липні та серпні на території Білгородської області.
In Belgorod oblast, satellite imagery shows new fortifications were also built along the border with Ukraine in recent months. (4/5) pic.twitter.com/gB5OgZSpsL— Brady Africk (@bradyafr) October 1, 2023
Як повідомлялося, російські терористи на тлі успішних ударів наших воїнів почали посилювати оборону тимчасово окупованого Криму.
Коментарі — 0