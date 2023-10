Росія готується до переходу боїв на її територію (супутникові знімки)

В останні місяці росіяни вели активне будівництво укріплень у Курській, Брянській та Білгородській областях, що межують з Україною. Про це свідчать дані супутникових знімків, які проаналізував експерт у галузі оборонних досліджень Брейді Ефрик. Будівництво таких укріплень може бути свідченням того, що Кремль готується вести війну на території Росії, вважає експерт.

Так, у Курській області з травня до початку серпня було викопано нові окопи.

In Kursk oblast, new trenches were constructed over the summer along the border with Ukraine. (2/5) pic.twitter.com/hWXEMlJBm2