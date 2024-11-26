Росіянин зарізав власну доньку, але замість в′язниці поїхав на «СВО»

Неадеквата відправили під арешт, проте вже через два місяці в його соцмережах з'явилися фото з передової у військовій формі зі зброєю в руках

Чоловік у нетверезому стані завдав дівчині щонайменше 58 ударів ножем

Обвинувачений у вбивстві своєї 18-річної дочки житель Санкт-Петербурга Дмитро Суров поїхав на війну проти України. Він пояснив це «патріотичними почуттями». Про це повідомляють російські ЗМІ.

На запитання, чи уклав він контракт заради уникнення суду Суров відповів, що «намагається не думати про те, що хтось бачить у цьому звʼязок з убивством дочки».

Тіло 18-річної дівчини було знайдено 8 вересня на алеї Полікарпова. За підозрою у скоєному затримали її батька – 39-річного Дмитра Сурова.

За версією слідства, він у нетверезому стані завдав дівчині щонайменше 58 ударів ножем.

фото з соцмережі Дмитра Сурова

Неадеквата відправили під арешт, проте вже через два місяці – 19 листопада, в його соцмережах з'явилися фото з передової у військовій формі зі зброєю в руках. Де саме були зроблені знімки – невідомо.

Раніше Суворов був судимий за викрадення, розбій, викрадення або пошкодження документів.

Нагадаємо, у місті Чебаркуль Челябінської області на стенд так званих «героїв СВО» повісили фото вбивці. У 2014 році росіянин зґвалтував і вбив матір двох дітей. Свою жертву він катував і виколював їй очі. З початком повномасштабної війни його помилували та взяли у військо, в якому він успішно помер у 2023 році. Тож тепер він став героєм Росії.

До слова, російський офіцер Айдин Жамідулов разом зі своїм підлеглим жорстоко вбили у 2023 році мешканку Луганська. Окупант відомий серед росіян своїми псевдопатріотичними віршами, які закликали захоплювати іншу країну та вбивати людей, широко рекламувало Міноборони Росії.

Айдина Жамідулова мобілізовано з Оренбурзької області, де він до служби в армії працював зварювальником. У той час, як окупант проходив бойову підготовку на полігоні, він написав вірші, один з яких Міноборони РФ навіть назвало «великим твором» і опублікувало фрагмент.

До слова, росіянин, який брав участь у війні проти України, після повернення додому скоїв подвійне вбивство. Однією з жертв стала його літня родичка, переможниця конкурсу «Найкращий учитель Росії».