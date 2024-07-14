Двічі судимий за вбивство окупант розповів, як пішов визволяти Україну від НАТО

Російські командири не церемонилися з «живим м’ясом», у атаку посилали без їжі, води і патронів

Полонений окупант, двічі судимий за вбивство, у інтерв’ю Володимиру Золкіну розповів, чому вирішив воювати проти України.

Про себе чоловік каже, що спокійний. А що двох людей убив, так то обставини так склалися, була загроза його життю. Спершу він порішив товариша по чарці. «Випадково зарізав, хотів поранити, а виходить убив», – каже росіянин.

Окупант відсидів у тюрмі 11 років. Вийшов на волю, працював, одружився. Та ідилія тривала недовго – застав дружину у ліжку з коханцем. Цього він уже вбив голими руками. Чоловік після побоїв помер, а окупант вирушив до в’язниці на 12 років.

«До нас приходили представники приватної військової компанії «Вагнера», та я тоді не пішов, був хворий, пошкодив спину. Одужавши, підписав контракт із Міноборони. Сказали, що я можу спокутувати вину своєю кров’ю», – заявив полонений.

Окупант зізнається, якби знав, на що йде, краще б відсидів. Та обурило його не те, що вони вторглися до чужої країни, порушують звичаї війни, а лише ставлення командирів. Ті не церемонилися з «живим м’ясом», у атаку посилали без їжі, води і патронів. А щоб перелякані бійці не бігли назад, виставляли так звані загороджувальні загони. Вони відбивали охоту відступати кулеметними чергами.

Під час одного з таких штурмів окупанта й узяли в полон. Він зізнався воїнам ЗСУ – думав, що Україну захопило НАТО. Ті провезли його в машині селом та показали, що бійців альянсу там нема.

Раніше полонений 18-річний окупант на ім’я Савелій здивував історією про те, як опинився на війні.

Нагадаємо, російське командування видало своїм солдатам інструкції, в яких описано здача в полон як «зрада Росії» та «зрада присязі».

Раніше українські прикордонники взяли в полон мешканця Луганської області, якого мобілізували російські окупанти.

До слова, росіяни на тимчасово окупованих територіях вербують українців для війни в Африці у складі ПВК «Вагнер». Зазначається, що ПВК «Вагнер» розпочала вербувати українців на ТОТ – чоловіків від 22 до 50 років. Окупанти обіцяють їм заробітну плату в розмірі 240 тис. рублів, якщо контракт буде підписаний на шість місяців.