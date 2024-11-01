Росія в жовтні запустила по Україні рекордну кількість «Шахедів» – Генштаб

З початку 2024 року ворог запустив по території України майже 7 тис. ударних БпЛА

За жовтень Повітряні сили змогли знищити понад тисячу російських безпілотників

У жовтні цього року російські окупанти застосували по цивільних та військових об’єктах України 2023 ударних БпЛА типу «Шахед» та безпілотників невстановленого типу. Про це повідомляє Генеральний Штаб ЗСУ.

Як зазначає пресслужба Генштабу, з усіх безпілотників 1185 було знищено/подавлено українськими захисниками, 738 одиниць локаційно втрачено, ще 29 БпЛА вийшли з підконтрольного повітряного простору нашої держави.

Ворог у жовтні застосував по цивільних та військових об’єктах України 2023 безпілотників фото: Telegram/Генштаб ЗСУ

З початку 2024 року противник запустив по території України 6987 ударних БпЛА. Переважно ворожі дрони цілили по цивільній та критичній інфраструктурі України.

Нагадаємо, у вересні 2024 року Російська Федерація запустила понад 1,3 тис. «Шахедів» по території України. Це стало найбільшою кількістю запущених БпЛА за місяць від початку повномасштабного вторгнення. Як повідомляла британська розвідка, Росія майже напевно розширює свої можливості проведення великомасштабних атак дронами по Україні, доповнюючи іранські поставки збільшенням внутрішнього виробництва.

До слова, російські сили почали застосовувати безпілотники «Шахед-136» з термобаричними боєголовками та «замаскували» системи ТОС-1А «Солнцепек». Такі дані наводяться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Київський науково-дослідний інститут судових експертиз проаналізував уламки безпілотників «Шахед-136», що використовувалися російськими військами під час атак з 26 по 29 жовтня. Результати дослідження показали, що російські війська модифікували ці дрони для оснащення термобаричними боєголовками.

Також стало відомо, що компанія «Роселектроніка», дочірнє підприємство російського державного оборонного концерну «Ростех», створила покриття для термобаричних систем ТОС-1А «Солнцепек», яке поглинає радіохвилі, роблячи установки «невидимими» для сучасних систем наведення та тепловізорів.