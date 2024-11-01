Головна Техно Девайси
search button user button menu button

Росія в жовтні запустила по Україні рекордну кількість «Шахедів» – Генштаб

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Росія в жовтні запустила по Україні рекордну кількість «Шахедів» – Генштаб
З початку 2024 року ворог запустив по території України майже 7 тис. ударних БпЛА
фото з відкритих джерел

За жовтень Повітряні сили змогли знищити понад тисячу російських безпілотників

У жовтні цього року російські окупанти застосували по цивільних та військових об’єктах України 2023 ударних БпЛА типу «Шахед» та безпілотників невстановленого типу. Про це повідомляє Генеральний Штаб ЗСУ.

Як зазначає пресслужба Генштабу, з усіх безпілотників 1185 було знищено/подавлено українськими захисниками, 738 одиниць локаційно втрачено, ще 29 БпЛА вийшли з підконтрольного повітряного простору нашої держави.

Ворог у жовтні застосував по цивільних та військових об’єктах України 2023 безпілотників
Ворог у жовтні застосував по цивільних та військових об’єктах України 2023 безпілотників
фото: Telegram/Генштаб ЗСУ

З початку 2024 року противник запустив по території України 6987 ударних БпЛА. Переважно ворожі дрони цілили по цивільній та критичній інфраструктурі України.

Нагадаємо, у вересні 2024 року Російська Федерація запустила понад 1,3 тис. «Шахедів» по території України. Це стало найбільшою кількістю запущених БпЛА за місяць від початку повномасштабного вторгнення. Як повідомляла британська розвідка, Росія майже напевно розширює свої можливості проведення великомасштабних атак дронами по Україні, доповнюючи іранські поставки збільшенням внутрішнього виробництва.

До слова, російські сили почали застосовувати безпілотники «Шахед-136» з термобаричними боєголовками та «замаскували» системи ТОС-1А «Солнцепек». Такі дані наводяться у звіті Інституту вивчення війни (ISW). 

Київський науково-дослідний інститут судових експертиз проаналізував уламки безпілотників «Шахед-136», що використовувалися російськими військами під час атак з 26 по 29 жовтня. Результати дослідження показали, що російські війська модифікували ці дрони для оснащення термобаричними боєголовками.

Також стало відомо, що компанія «Роселектроніка», дочірнє підприємство російського державного оборонного концерну «Ростех», створила покриття для термобаричних систем ТОС-1А «Солнцепек», яке поглинає радіохвилі, роблячи установки «невидимими» для сучасних систем наведення та тепловізорів.

Читайте також:

Теги: безпілотник війна дрон окупанти Генштаб

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Затримано 47-річного харків’янина, котрий працює гендиректором російської компанії
У Харкові затримано керівника російської компанії, який допомагав запускати супутники-шпигуни
Вчора, 16:17
Наслідки ворожої атаки на Київщину, 26 жовтня 2024 р.
Від нічної атаки на Київщину загинула жінка, постраждала дитина (фото)
26 жовтня, 08:56
Олександр Кроковець та його М2 Bradley
Командир екіпажу Bradley, який став Героєм України, пояснив цінність цієї військової машини
21 жовтня, 07:53
Стефанішина зробила заяву щодо вступу України в НАТО
Україну запросять до НАТО в межах кордонів 1991 року – Стефанішина
18 жовтня, 23:22
Остін також підкреслив, що як Україна буде використовувати такий потенціал, – вирішувати лише їй
Глава Пентагону високо оцінив далекобійні дрони України
18 жовтня, 16:59
Росіяни несуть важкі втрати
Завербований український агент заявив, що втрати РФ на Покровському напрямку катастрофічні
12 жовтня, 02:08
Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено
Повітряна тривога на Київщині тривала вісім годин: скільки «Шахедів» вдалося збити
11 жовтня, 12:26
Куп'янськ постійно перебуває під ворожим вогнем
КАБи вщент руйнують Куп'янськ, у місті значні пошкодження – МВА
6 жовтня, 12:47
Вночі у столиці працювало ППО
Атака на Київ: скільки «Шахедів» знищено вночі
3 жовтня, 05:38

Девайси

Росія в жовтні запустила по Україні рекордну кількість «Шахедів» – Генштаб
Росія в жовтні запустила по Україні рекордну кількість «Шахедів» – Генштаб
Apple тестує інноваційний додаток для контролю цукру в крові
Apple тестує інноваційний додаток для контролю цукру в крові
Перехоплення телефонних переговорів політиків: США виявили хакерів із КНР
Перехоплення телефонних переговорів політиків: США виявили хакерів із КНР
Влада Індонезії заборонила продаж нових iPhone 16: причина
Влада Індонезії заборонила продаж нових iPhone 16: причина
Ужгородські підприємці надрукували на 3D-принтері будинок на колесах
Ужгородські підприємці надрукували на 3D-принтері будинок на колесах
NASA показала прототип телескопа для вивчення гравітаційних хвиль
NASA показала прототип телескопа для вивчення гравітаційних хвиль

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
90K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 листопада: ситуація на фронті
75K
Стало відомо, скільки бійців цього місяця повернулися на службу після самовільного залишення частини
53K
«Ніякого вступу України в НАТО не буде»: Небензя в ООН видав чергову порцію заяв
34K
Карта повітряних тривог України онлайн 1 листопада 2024
8476
«Дефіцит величезний». Нацгвардієць пояснив, скільки ще українців потрібно мобілізувати
5309
Reuters повідомив, на які кроки доведеться піти Кремлю для продовження війни

Новини

Покоління війни. У Києві розпочався другий день Безпекового Форуму для молоді (трансляція)
Сьогодні, 10:00
Мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 1 листопада
Сьогодні, 05:55
Заміна банкнот та реформа митниці: що змінилося з 1 листопада
Сьогодні, 05:00
У Києві тривога тривала більше двох годин
Сьогодні, 04:45
1 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Єврокомісія підтвердила високий рівень імплементації Україною законодавства Європи в енергетиці – звіт
Вчора, 17:21

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua