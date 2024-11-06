МСЕК, як точка відліку для нового суспільного договору! «Жовта картка» Ляшку

«Успіх – це вміння рухатись від невдачі до невдачі, не втрачаючи ентузіазму», – Вінстон Черчилль

Тотальною корупцією у МСЕКах уже давно нікого не здивуєш, особливо після того, як Державне бюро розслідувань (ДБР) викрило керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяну Крупу на незаконному збагачені.

Нагадаю, що знайшли у неї майже 5 млн 244 тис. доларів США, 300 тис. євро, понад 5 млн грн, брендові прикраси та коштовності. Правоохоронці знаходили гроші у шафах, шухлядах, нішах тощо... Також вилучено документи, які підтверджують незаконну діяльність посадовців та відмивання ними грошей через різні бізнес-проєкти.

«У керівниці МСЕК – робочому кабінеті було виявлено 100 тис. доларів США, а також низку підроблених медичних документів, списки «ухилянтів» із прізвищами та фіктивними діагнозами», – повідомляють у Державного бюро розслідувань.

Серед іншого, родина Крупи володіє 30 об’єктами нерухомості у Хмельницькому, Львові та Києві, 9 елітними автівками, корпоративними правами на 48 млн грн, готельно-ресторанним комплексом на майже 3 тис. метрів квадратних в одному із парків Хмельницького. За кордоном у їхній власності нерухоме майно в Австрії, Іспанії та Туреччині. На валютних закордонних рахунках родина також «накопичила» майже 2,3 млн доларів США.

До слова, Крупа зараз перебуває у СІЗО із можливістю внесення застави 500 млн 1528 гривень, повідомляє «Суспільне Хмельницький».

Рішення РНБО

Цей показовий корупційний кейс «підняв на вуха» всю країну! Хвиля суспільного резонансу дійшла і до Президента України Володимира Зеленського, який ввів у дію відповідне рішення РНБО від 20 жовтня 2024 року щодо «протидії корупційним та іншим правопорушенням під час встановлення інвалідності посадовим особам державних органів» чим поставив остаточну крапку у багаторічній діяльності злочинних МСЕКів по всій країні, про що повідомила «Радіо Свобода».

Вищезазначене рішення передбачало, зокрема:

створення робочих груп із перевірки рішень медико-соціальних експертних комісій щодо встановлення інвалідності посадовцям;

у тримісячний строк доповідь про результати перевірки робочими групами обґрунтованості рішень МСЕК щодо встановлення інвалідності посадовцям та в разі необґрунтованого ухвалення таких рішень ініціювання їх перегляду;

підготовку протягом двох тижнів Міністерством охорони здоров’я України разом з Міністерством цифрової трансформації України плану цифровізації проходження всіх етапів МСЕК;

внесення на розгляд Верховної Ради, поміж іншого, законопроєкту, який забезпечить реформування системи медико-соціальної експертизи в Україні, зокрема, ліквідацію медико-соціальних експертних комісій з 31 грудня 2024 року;

розробку законопроєкту щодо перегляду системи та механізму нарахувань пенсійних виплат посадовцям «для забезпечення справедливості у відповідній сфері»;

розробку законопроєкту щодо «унормування порядку нарахування заробітних плат і пенсій працівникам органів прокуратури» та проведення повторних перевірок рішень МСЕК, на підставі яких прокурорам встановлено інвалідність.

«Баги» системи. ч. 1 – прокурори

Але, разом з тотально-корупційною діяльністю МСЕКів по всій країні «полізли» і інші неочікувані «баги» системи... У наслідок яких навіть пішов у відставку Генеральний прокурор України Андрій Костін та ще шість обласних прокурорів, які отримували величезні пенсії одночасно із заробітною платою, повідомив «Укрінформ». Особливо «дикою» була ситуація з аномально-молодою очільницею Прокуратури Черкаської області, яка офіційно задекларувала за 2023 рік 785 тисяч виплат від Пенсійного фонду і такі випадки, не те що не одинокі, вони мають системно-жахаючий характер, що відображено у редакційній статті на «Главком»!

Але ще далі пішла Економічна Правда, яка провела ціле журналістське розслідування під назвою: «Прокурори з обмеженими можливостями. Скільки з них в Україні мають статус осіб з інвалідністю?» і прийшла до дуже цікавих висновків:

«В органах прокуратури може бути втричі більше осіб з інвалідністю, ніж у середньому серед населення, а серед начальників – 38%», – зазначає «Економічна правда».

Наявність пенсій у працівників прокуратур усіх рівнів і різке зростання їх кількості під час війни – питання не лише морально-етичне. На це у 2023 році знадобилося 288 млн грн. Середня пенсія працівника прокуратури склала – 199 тис. грн на рік. Найголовніша проблема, що велика кількість із них сфальшована, а прокурори діяли у корупційній зв’язці з лікарями МСЕКів.

«Виявилось, що 164 вищих керівники оформили собі на додачу до зарплати високі пенсії, або по інвалідності, або по досягненню максимального віку – практично у кожній області, в деяких областях у керівництві суцільні пенсіонери у прокуратурі», – написав головний редактор видання «Цензор.нет», зазначило «BBC».

За списком, який склали журналісти, деякі із заступників керівників обласних прокуратур за 2023 рік отримали пенсію у понад мільйон гривень. Їхній вік у середньому 40 років.

Враховуючи вищевикладене, переконаний, що ні у кого не виникає питань чому подав у відставку генпрокурор Костін, все очевидно... Під час війни грабувати свою країну, часто липовими інвалідностями (підтверджено Крупою), людьми, які мають відстоювати законність та справедливість, виглядає зовсім фантасмагорично.

Прокурори себе сильно дискредитували, але чи тільки вони одні? Важливо, щоб працівники ДБР та інших правоохоронних органів не спинилися тільки на МСЕКах та прокурорах, але і пішли далі... Тепер гучних справ я особисто очікую, перш за все, з митниці, податкової та подібних державних органів з контролюючими функціями, які звикли спекулювати на державі заради власного корупційного збагачення.

Тут правоохоронцям можуть підказати «вектори діяльності» журналісти 24 каналу та видання «Стіна», які встановили – «чи мають пенсії чинні керівники самого Пенсійного фонду?» Результат шокував... пенсію собі оформили майже всі обласні керівники! (Українцям показали, які пенсії одержують керівники Пенсійного фонду).

«Баги» системи. ч. 2 – судді

І, звичайно, важливо щоб свою «долю слави» отримали і судді, які є найбільшими «споживачами» державних пенсій під час війни, навіть перебуваючи на посадах, і совість їх абсолютно не мучає... Рівень довіри до судової системи і так мізерний, а після оприлюднення інформації від Oboz.ua (Суддя з величезною пенсією підняла собі виплату – як отримують пенсію по 300 тисяч на місяць) і взагалі судді, такими захмарними виплатами, можуть накликати на себе не тільки правоохоронців, для перевірки законності нарахування, але і звичайний народний гнів! Так, як зазначено у статті: «У деяких випадках пенсія судді досягає близько 300 тис. грн на місяць».

Такі значні виплати створюють тиск на державний бюджет, коштом якого оплачуються спецпенсії. При цьому обсяги цих видатків зростають з року в рік. Так, за дев’ять місяців 2024 року на спецпенсії держава витратила майже 88 млрд грн, що на 20% більше, ніж за аналогічний період 2023 року (73,3 млрд грн). До кінця 2024 року спецпенсії коштуватимуть бюджету майже 120 млрд грн. Це я вже мовчу про заборгованості по виконанню судових рішень на 74 млрд грн, значна частина яких, також, на користь прокурорів та суддів.

МСЕК – відповідальність МОЗ? Як бачимо, абсолютно усе, що під час війни пов’язано з уникненням від мобілізації приносить шалені надприбутки тим від кого такі рішення залежать! І випадки корупційних зловживань з вибудовою складних багаторівневих схем та залученням багатьох фігурантів у ТЦК, ВЛК, МСЕКах та інших державних органах, все частіше оприлюднюються нашими правоохоронцями. Але, як бачимо, превенція на корупціонерів спрацьовує тільки частково, адже, перед обличчям сотень тисяч доларів мало хто спроможний встояти...

Повертаючись до МСЕКів, необхідно відзначити, що переважна більшість їх керівники давно уже мільйонери абсолютно офіційно і навіть цього не приховують! Так, «Главком» не полінувався і звів для аналізу декларації ВСІХ очільників МСЕКів за 2023 рік і їх прошу нервових не дивитися... Там, окрім зарплат та заощаджень, ще нерухомість, елітні автівки та багато чого цікавого та цінного... Особливо відвертими, показуючи свої доходи та офіційні статки, були саме усім уже відома, Тетяна Крупа з Хмельниччини. Але і очільники МСЕКів з Вінниччини (Юлія Даниленко) та Львівщини (Володимир Решота) показали також досить «пристойні» результати... Ці люди офіційні мільйонери!!! А наші західні партнери дивлячись на їх офіційні заробітки і оприлюднені корупційні кейси розуміють, що «американську мрію» ці люди реалізували уже раз десять підряд і дуже далеко від самої Америки!..

І я тут погоджуюсь з президентом, який чітко зазначив, що відповідальність має бути персоніфікованою, а не загальною, політичною чи абстрактною...

«Так, вважаю, що відповідальність за ситуацію зараз має бути персональною», – зазначив Президент України Володимир Зеленський.

Враховуючи вищевикладене, особливо після звільнення Генпрокурора Костіна, багато журналістів, політиків та експертів почали задавати логічне запитання, а де персональна політична відповідальність, за всі ці масові маніпуляції з інвалідністю, безпосередньо міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка?

Оскільки, абсолютно очевидно, що, як працівники Міністерства охорони здоров’я, на центральному рівні, так і звичайні медичні працівники на місцевому, толерували усі ці процеси, а дехто був і їх прямим учасником! Адже, без встановлення фіктивного діагнозу і направлення на МСЕК звичайним лікарем з лікарні, МСЕК сам не може ні дати, ні забрати інвалідність!

Як бачимо, проблема засіла набагато глибше МСЕКів. Тотальна корупція пронизує всю медичну сферу, яка пов’язана з заробітком на ухилянтах! І яким чином буде ліквідована ця проблема шляхом запровадження тільки відкритих баз даних та ліквідацією МСЕКів, переводячи прийняття рішень безпосередньо в самі лікарні, поки дуже важко сказати...

Тим паче, МСЕКи, побачивши, що перевірки працюють з документами, стали робити їх ідеальними. Про це в інтерв'ю lb.ua розповів сам міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

«Відкриваєш, група експертів дивиться – документ ідеальний, але на переогляді виявляють проблеми правоохоронці. За деякими критеріями вони можуть бачити зловживання. І потім виходять на систему. Це все системна робота, у тому числі й Міністерства охорони здоров'я», – сказав він.

Так, перепрошую, але, що заважатиме тим самим лікарям з лікарень, які раніше готували документи для проходження людиною МСЕК, фальшувати їх для внутрішньо-лікарських комісій? Переконливої відповіді на це питання я допоки не почув...

Але не ухилянтами єдиними. За свідченням очевидців, лікарі МСЕКів не тільки вимагають гроші за встановлення інвалідності, але і за її підтвердження, натякаючи, що можуть або понизити групу, наприклад з 2 та 3, або взагалі позбавити 3 групи, якщо не дати хабар. І тут стає очевидним цікавий нюанс, що хабарі дають не тільки ті люди, які встановлюють собі фіктивну інвалідність, наприклад для ухилення від мобілізації, але і ті, які мають цю інвалідність абсолютно реально, просто остерігаючись свавілля з боку лікарів! Якась «лікарська мафія», не менше...

Пропозиції від МОЗ та «жовта картка» Ляшку. Найголовніше, що зміниться від 1 січня 2025 року, повідомили у RBC.UA, посилаючись на офіційні заяви МОЗ:

Замість МСЕКів оцінювання здійснюватимуть лікарі-практики на базі потужних кластерних і надкластерних багатопрофільних лікарень;

Система буде цифровізованою, що зробить її зручною та прозорою, мінімізує корупційні ризики;

Фінансувати оцінювання у лікарнях буде Національна служба здоров’я України у межах укладених договорів із формуванням чітких вимог і контролем їх дотримання.

Ну що ж, будемо очікувати від очільника МОЗ Віктора Ляшка неухильного та якісного виконання рішення РНБО у частині: «внесення на розгляд Верховної Ради України, поміж іншого, законопроєкту, який забезпечить реформування системи медико-соціальної експертизи в Україні». Адже, враховуючи резонансність питання у суспільстві і демонстрацію рішучості президента, третього шансу «на виправлення ситуації» йому ніхто не дасть.

Це «останнє попередження» чи «жовта картка» очільнику МОЗ від президента має спонукати його до швидких та рішучих дій, але разом з тим, свідчить, що кредит довіри президента до Віктора Ляшка ще остаточно не вичерпаний.

І сказати по правді, я також не вірю, що Віктор Ляшко очолював чи толерував якісь корупційні схеми у МОЗ пов’язані з МСЕКами. Він справляє враження порядної людини. Тим паче, ми знайомі особисто і нічого поганого про нього я сказати не можу. Разом з тим, «Дамоклів меч» політичної персональної відповідальності зараз висить над шиєю міністра і якщо Ляшко не впорається, і він упаде, то це буде не просто звільнення, а тотальний суспільний осуд людини, яка не впоралася, хоча мала для цього всі інструменти та можливості!

Резюмувати та завершити цю всю історію, як на мене, потрібно цитатою Джеймі Даймона, який казав, що: «Невдачі неодмінно будуть, і те, як ви з ними впораєтеся, буде найважливішим показником того, чи досягнете ви успіху».

Дуже влучні слова. А успіх Україні життєво необхідний! Боротьба з внутрішнім і зовнішнім ворогом одночасно, не дає нам шансу на помилку, ми їх уже до цього наробили більше ніж достатньо... Нам потрібні сильні, справедливі та професійні рішення по мінімізації навантаження на державний бюджет такими «космічними» пенсіями і перенаправлення цього ресурсу на щось дійсно важливе, від підтримки чесного бізнесу та людей, які цього потребують найбільше, до закупівлі того, що необхідно для ЗСУ! Адже, корупція, це не тільки «відкати» на закупівлях, але і використання «кращими людьми нашого міста» законодавчих лазівок для надмірного самозбагачення за рахунок інших, тим паче під час війни.

Суспільний договір точно підлягає справедливому перегляду. Війна відкрила очі всім на нашу псевдо-еліту і нічого окрім відчуття відрази не викликає. Зараз найкращий час для самоочищення.