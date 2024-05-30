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Окупант, якого рекламувало Міноборони РФ, жорстоко вбив дівчину у Луганську

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Окупант, якого рекламувало Міноборони РФ, жорстоко вбив дівчину у Луганську
Росіянин раніше перебував зі своєю жертвою у відносинах і боявся, що про це дізнається його дружина
фото: росЗМІ

Окупант викрав дівчину, пояснивши це тим, що вона нібито шпигувала на користь ЗСУ

Російський офіцер Айдин Жамідулов разом зі своїм підлеглим жорстоко вбили у 2023 році мешканку Луганська. Окупант відомий серед росіян своїми віршами, які також широко рекламувало Міноборони Росії, пишуть росЗМІ.

Айдина Жамідулова мобілізовано з Оренбурзької області, де він до служби в армії працював зварювальником. В той час, як окупант проходив бойову підготовку на полігоні, він написав вірші, один з яких Міноборони РФ навіть назвало «великим твором» і опублікувало фрагмент.

Жамідулов до того, як відправитися на війну в Україну, розповідав на камеру, що вдома на нього чекають батьки, дружина та дві дочки, але у Луганську познайомився із 23-річною Валентиною Давроновою. Згодом, побоюючись, що про стосунки дізнається його дружина, «герой СВО» вбив дівчину, завдавши їй близько 20 ударів ножем.

Валентина Давронова
Валентина Давронова
фото: росЗМІ

Між окупантом та 23-річною дівчиною почався конфлікт. Побоюючись, що Давронова повідомить про їхній зв'язок його дружині, Жамідулов вирішив розібратися з дівчиною, йдеться у матеріалах справи. Її насильно посадили до кузова «КамАЗу», а коли вантажівка приїхала в частину, офіцер для надання своїм діям вигляду правомірних розповів іншим російським військовим, що дівчина нібито займається розвідкою на користь ЗСУ. Він додав, що Давронова нібито служила в українській армії з 2018 до 2021 року і має татуювання з українською символікою.

Дівчину завели до солдатської лазні, після чого Жамідулов завдав їй близько 20 ударів ножем у різні частини тіла. Пізніше до лазні зайшов Дорожкін і добив жертву ударом ножа в область серця. Переконавшись, що дівчина мертва, Жамідулов вирішив підірвати її тіло трьома гранатами Ф-1, щоб загиблу неможливо було впізнати та визначити причину смерті.

Айдин Жамідулов
Айдин Жамідулов
фото: росЗМІ

Не дивлячись на усі спроби приховати злочин, усіх фігурантів було затримано і заарештовано військовим судом.

До слова, депутати Держдуми внесли законопроект, який закріпить у Кримінальному кодексі РФ механізм звільнення від відповідальності військових, які беруть участь у війні з Україною. У разі укладання контракту із збройними силами країни-агресорки справи підозрюваних призупинять, вид покарання змінять на умовний термін.

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Теги: окупанти вбивство Луганськ злочин

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