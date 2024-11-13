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У Челябінській області чоловік, який жорстко вбив жінку, опинився на дошці пошани

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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У Челябінській області чоловік, який жорстко вбив жінку, опинився на дошці пошани
Місцеві жителі вимагають зняти фото вбивці зі стенда
скріншот з відео

Росія не вперше називає «героями» вбивць, ґвалтівників та маніяків

У місті Чебаркуль Челябінської області на стенд так званих «героїв СВО» повісили фото вбивці. У 2014 році росіянин зґвалтував і вбив матір двох дітей.

Денис Синіцин у 2014 році був засуджений за зґвалтування та вбивство матері трьох дітей. Примітно, що вбивство він вчинив особливо жорстоко. Свою жертву він катував і виколював їй очі. З початком повномасштабної війни його помилували та взяли у військо, в якому він успішно помер у 2023 році. Тож тепер він став героєм Росії.

Однак місцеві жителі не задоволені таким підсумком. Вони вимагають зняти фото вбивці зі стенда. Напередодні дружини і родичі військових записали звернення заступнику губернатора Челябінської області Станіславу Мошарову, в якому поскаржилися на присутність Синіцина на стенді.

«Ми порушували питання в адміністрації, що не можна Сініцина розвішувати публічно – місто маленьке, люди пам'ятають це вбивство. Ми всі боялися на вулиці виходити. Люди проходять і обурюються. Жінка проходить і каже: «Він же вбивця. Це що герой?» – сказала одна жінка на відео.

Нагадаємо, російський офіцер Айдин Жамідулов разом зі своїм підлеглим жорстоко вбили у 2023 році мешканку Луганська. Окупант відомий серед росіян своїми псевдопатріотичними віршами, які закликали захоплювати іншу країну та вбивати людей, широко рекламувало Міноборони Росії.

Айдина Жамідулова мобілізовано з Оренбурзької області, де він до служби в армії працював зварювальником. У той час, як окупант проходив бойову підготовку на полігоні, він написав вірші, один з яких Міноборони РФ навіть назвало «великим твором» і опублікувало фрагмент.

До слова, росіянин, який брав участь у війні проти України, після повернення додому скоїв подвійне вбивство. Однією з жертв стала його літня родичка, переможниця конкурсу «Найкращий учитель Росії».

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Теги: росія росіяни вбивство зґвалтування окупанти

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