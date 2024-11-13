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Військовий Пентагону отримав вирок через масштабний витік інформації про Україну

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Військовий Пентагону отримав вирок через масштабний витік інформації про Україну
Джек Тейшейра, який розповсюджував інформацію з Пентагону, засуджений до 15 років ув'язнення
фото із відкритих джерел

Джек Тейшера з лютого 2022 по березень 2023 року розміщував секретну інформацію у групі соцмережі для геймерів Discord

Суд засудив до 15 років ув'язнення 22-річного військовослужбовця Військово-повітряних сил Нацгвардії США Джека Тейшейру у справі про розголошення секретної інформації Пентагону через сервіс Discord. Про це пише газета The Washington Post.

«Я хотів сказати, що перепрошую за всю ту шкоду, яку завдав своїм друзям, родині і тим, хто перебуває за кордоном. Я розумію, що вся відповідальність і наслідки лягають на мої плечі», – заявив Тейшейра в залі суду.

Прокуратура просила для нього 17 років ув'язнення. Відомство вважає, що судовий процес стане застереженням для військовослужбовців, які мають допуск до секретної інформації.

Сторона захисту просила засудити його до 11 років ув'язнення. Адвокати заявили, що військовослужбовець не збирався передавати інформацію іноземним супротивникам, а хотів поділитись нею з друзями в інтернеті. Вони також разом із родиною Тейшери попросили у суду поблажливості, вказавши, що льотчик мав аутизм.

Тейшера з лютого 2022 по березень 2023-го розміщував секретну інформацію в чат-групі соцмережі для геймерів Discord, що налічує 600 учасників.

Він був звинувачений у шести пунктах звинувачення у незаконному зберіганні та передачі інформації про національну оборону. Спочатку він провину не визнав, але потім змінив своє рішення.

У березні колишній військовослужбовець Національної гвардії штату Массачусетс Джек Тейшейра 4 березня визнав провину у справі про витік таємних документів Пентагону й погодився на 16-річне тюремне ув’язнення. 

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Теги: суд США в'язниця Пентагон вирок льотчик соцмережі

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