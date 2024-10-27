У Воронезькій області БпЛА атакували спиртзавод
Безпілотники атакували спиртзавод у Воронезькій області, в мережі шириться відео очевидців
Ввечері 27 довтня БпЛА атакували спиртовий завод у Воронезькій області. Про це повідомляють місцеві мешканці, які виклали в мережу одразу кілька відео.
Обережно, у відео використовується нецензурна лексика.
💥У Воронезькій області БпЛА атакували спиртзавод pic.twitter.com/kToQ07Jm7N— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) October 27, 2024
Удар безпілотників по спиртзаводу у Воронезькій області. З місця подій розповідають місцеві
Увага! Активно використовується ненормативна лексика pic.twitter.com/B8IUT8J0MF
"Ахренееееееть, просто взрыв"
Справжні емоції неповнолітнього мешканця боліт. Станіславський би повірив.👏👏
💥Атака на спиртзавод у Воронезькій області pic.twitter.com/P3sHjBgnpD
Нагадаємо, кількома днями раніше безпілотники вже атакували спиртові заводи на території країни-агресора. Ці підприємства виробляють не лише спирт.
Пізніше керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко зазначив в коментарі «Главкому», що уражені об’єкти були замасковані під цивільні, але виготовляли такод пальне та вибухові речовини. Саме тому і стали мішенню для наших дронів.
До слова, враховуючи, що наші дрони долітають тепер і до «північної столиці», зазначимо, що цікава ціль є й у Ленінградській області, і це – «Гатчинский спиртовой завод».
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