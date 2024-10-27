У Воронезькій області БпЛА атакували спиртзавод

Безпілотники атакували спиртзавод у Воронезькій області, в мережі шириться відео очевидців

Ввечері 27 довтня БпЛА атакували спиртовий завод у Воронезькій області. Про це повідомляють місцеві мешканці, які виклали в мережу одразу кілька відео.

Обережно, у відео використовується нецензурна лексика.

Удар безпілотників по спиртзаводу у Воронезькій області. З місця подій розповідають місцеві



Увага! Активно використовується ненормативна лексика pic.twitter.com/B8IUT8J0MF — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) October 27, 2024

"Ахренееееееть, просто взрыв"



Справжні емоції неповнолітнього мешканця боліт. Станіславський би повірив.👏👏



💥Атака на спиртзавод у Воронезькій області pic.twitter.com/P3sHjBgnpD — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) October 27, 2024

Нагадаємо, кількома днями раніше безпілотники вже атакували спиртові заводи на території країни-агресора. Ці підприємства виробляють не лише спирт.

Пізніше керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко зазначив в коментарі «Главкому», що уражені об’єкти були замасковані під цивільні, але виготовляли такод пальне та вибухові речовини. Саме тому і стали мішенню для наших дронів.

До слова, враховуючи, що наші дрони долітають тепер і до «північної столиці», зазначимо, що цікава ціль є й у Ленінградській області, і це – «Гатчинский спиртовой завод».