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У Воронезькій області БпЛА атакували спиртзавод

Степан Гафтко
glavcom.ua
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У Воронезькій області БпЛА атакували спиртзавод
БпЛА атакували об'єкти у Воронезькій області
Фото: скриншот з відео

Безпілотники атакували спиртзавод у Воронезькій області, в мережі шириться відео очевидців

Ввечері 27 довтня БпЛА атакували спиртовий завод у Воронезькій області. Про це повідомляють місцеві мешканці, які виклали в мережу одразу кілька відео.

Обережно, у відео використовується нецензурна лексика.

 

Нагадаємо, кількома днями раніше безпілотники вже атакували спиртові заводи на території країни-агресора. Ці підприємства виробляють не лише спирт.

Пізніше керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко зазначив в коментарі «Главкому», що уражені об’єкти були замасковані під цивільні, але виготовляли такод пальне та вибухові речовини. Саме тому і стали мішенню для наших дронів.

До слова, враховуючи, що наші дрони долітають тепер і до «північної столиці», зазначимо, що цікава ціль є й у Ленінградській області, і це – «Гатчинский спиртовой завод».

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Теги: завод взрыв спирт пальне відео війна

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