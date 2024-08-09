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Російська армія планує повернути контроль над втраченими територіями в Курській області – ISW

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Російська армія планує повернути контроль над втраченими територіями в Курській області – ISW
Згідно з повідомленнями, українські війська діють уже на відстані 35 кілометрів від міжнародного кордону з Сумською областю
Фото з відкритих джерел

Російське військове командування розглядає різні стратегії для відновлення контролю над населеними пунктами Курської області

Українська механізована наступальна операція, що розпочалася 6 серпня в Курській області, продовжує активно розвиватися. За даними Інституту вивчення війни (ISW), українські війська просунулися вглиб російської території, досягнувши відстані 35 кілометрів від кордону з Сумською областю. Кремль, за повідомленнями ISW, має намір повернути під свій контроль території, захоплені українськими військами, і зупинити подальше просування ЗСУ. Значний успіх України в цій операції стане серйозним ударом по багаторічним зусиллям Путіна щодо створення іміджу стабільності та безпеки Росії.

Російське військове командування розглядає кілька можливих сценаріїв реагування на український наступ:

  •  Залучення призовників, прикордонників ФСБ, Росгвардії та інших нерегулярних формувань для відбиття українського наступу.
  • Використання військ, розгорнутих вздовж російсько-українського кордону, для протидії українським силам.
  • Перекидання оперативних резервів та/або боєздатних підрозділів з інших ділянок фронту до Курської області.
  • Утримання наявних сил у Курській області та посилення їх значною кількістю авіації та ударних підрозділів для відвоювання втрачених територій.
  • Відсутність узгодженої реакції Росії та швидкість просування ЗСУ свідчать про те, що українським силам вдалося досягти оперативної несподіванки. За першу добу операції українські війська взяли під контроль близько 30 кілометрів російської території, включаючи газовимірювальну станцію біля міста Суджа. За три дні росіяни втратили 350 квадратних кілометрів території Курської області.

Операція в Курській області не порушує обмежень США щодо можливості України завдавати ударів по військових цілях у прикордонних з Росією районах. У Пентагоні не вважають ескалацією взяття під контроль населених пунктів у Курській області.

Нагадаємо, що у Пентагоні відреагували на ситуацію в Курській області.

Теги: росіяни наступ армія

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