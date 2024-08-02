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Спрощення в'їзду для росіян та білорусів: Євросоюз чекає пояснень від Угорщини

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Спрощення в'їзду для росіян та білорусів: Євросоюз чекає пояснень від Угорщини
Росіяни без будь-яких перевірок безпеки можуть в’їжджати до ЄС через Угорщину
фото з відкритих джерел

ЄС вважає, що пом'якшення візових правил для росіян і білорусів може створити лазівки для шпигунської діяльності

Європейський Союз занепокоєний рішенням Угорщини щодо пом'якшення візових правил для громадян Росії та Білорусі. Зокрема, блок побоюється підвищення ризиків шпигунства всередині ЄС. Про це повідомляє Euractiv.

Зокрема, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який залишається одним із небагатьох лідерів ЄС, що підтримують тісні зв'язки з Кремлем після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році, нещодавно підписав указ про розширення програми прискореного отримання віз на вісім країн, включно з Росією і Білоруссю. Раніше ця програма надавала «національні карти» тільки громадянам України та Сербії, дозволяючи їм працювати в Угорщині.

Європарламент наголосив, що пом'якшення візових правил може створити «серйозні лазівки для шпигунської діяльності». Єврокомісар із внутрішніх справ Ілва Йоганссон погодилася з цими побоюваннями і надіслала угорському уряду лист із проханням відповісти на запитання до 19 серпня.

Орбан також викликав роздратування у колег по ЄС, коли 5 липня відвідав Москву для зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним, лише через кілька днів після того, як Угорщина прийняла головування в Раді ЄС на шість місяців.

Нагадаємо, Угорщина полегшує умови в'їзду на свою територію для громадян Росії та Білорусі. Після візиту прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до Москви Будапешт включив росіян і білорусів до програми так званої «національної карти». Ця картка видається для охочих працювати в Угорщині на два роки з можливістю продовження.

Зокрема, уже кілька днів росіяни можуть в’їжджати до ЄС через Угорщину без будь-яких перевірок безпеки та безперешкодно рухатись до інших країн блоку.

Раніше голова найбільшої партії Європарламенту Манфред Вебер заявив, що нещодавнє рішення Угорщини послабити візові обмеження для російських туристів – це відчинені двері для шпигунів, і лідери ЄС мають вжити термінових контрзаходів. За його словами, видача європейських віз дасть змогу росіянам, які не пройшли перевірку, безперешкодно подорожувати більшою частиною ЄС і викликає «серйозні побоювання щодо національної безпеки».

До слова, Литва оскаржить у Єврокомісії рішення Угорщини щодо спрощення процедури в'їзду для росіян та білорусів, адже це становить загрозу безпеці Європейському Союзу.

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Теги: Європейський союз росіяни Білорусь Угорщина візи російські агенти

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