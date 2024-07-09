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Ховався від слідства на горищі. Експрокурора Ільницького мобілізовано до війська – ЗМІ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Ховався від слідства на горищі. Експрокурора Ільницького мобілізовано до війська – ЗМІ
Правоохоронці знайшли експрокурора Ільницького на горищі у своєї тещі
фото: УП

Після затримання Яворівський ТЦК та СП мобілізував 32-річного Ростислава Ільницького на військову службу

Затриманого у Львові експрокурора Ростислава Ільницького мобілізували до лав Збройних сил України. Експрокурор близько пів року переховувався від слідства у справі про підробку документів в помешканні тещі, львівської адвокатки Богдани Москви. Про це повідомляє Zaxid.net.

За даними джерел ЗМІ, після затримання Яворівський ТЦК та СП мобілізував 32-річного Ростислава Ільницького на військову службу. Зокрема, у Львівському обласному терцентрі комплектування журналістам не підтвердили, але і не заперечили інформацію.

Нагадаємо, на Львівщині колишній прокурор Ростислав Ільницький та співробітниця ДБР Роксолана Москва зіграли пишне весілля. Серед гостей на урочистій події, яка тривала 7 та 8 жовтня, було помічено депутатів, бізнесменів, співробітників податкової, поліції, ДБР та інших структур, а розважали їхні українські знаменитості. Список їхніх імен пізніше було оприлюднено.

Розкішне весілля Ільницького
Розкішне весілля Ільницького
фото з відкритих джерел

Також «Главком» писав, що представники Личаківсько-Залізничного об’єднаного районного ТЦК вручили повістку експрокурору Ростиславу Ільницькому, який відгуляв у Львові гучне весілля з колишньою працівницею Львівського територіального управління ДБР Роксоланою Москвою.

Днями СБУ затримала 55-річну львівську адвокатку Богдану Москву, її підозрюють в організації схеми для ухилянтів.

Під час обшуку у будинку адвокатки правоохоронці знайшли її зятя, який тривалий час переховувався від слідства за підозрою в підробці та використанні підроблених документів для виїзду за кордон. З грудня 2023 року він перебував в офіційному розшуку. У травні на кордоні затримали його брата – підприємця Тараса Ільницького, якого звинуватили в перешкоджанні мобілізації.

Теги: мобілізація ТЦК військомат прокурор армія

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