Розвідка повідомила про плани окупантів на фронті

Російські загарбники намагаються проводити наступальні операції практично по всій лінії фронту

Наразі росіяни не планують великий наступ на півдні. Водночас загарбники концентрують сили Донбасі. Про це заявив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

Розвідник каже, глобальних змін у ворожому угрупуванні не спостерігається. Натомість у ворога зберігаються великі втрати серед особового складу, у зв'язку з чим окупанти намагаються проводити ротацію.

«Але зіткнення і окремі спроби наступальних операцій з боку ворога практично по всій лінії фронту. Ми можемо говорити, що найбільш запеклі бої відбуваються саме на українському Донбасі. Все інше – ворог проводить багато обманних маневрів і дій», – пояснює він.

Нагадаємо, з початку доби на Харківщині вже відбулося п'ять бойових зіткнень у районах населених пунктів Глибоке та Вовчанськ.

Раніше стало відомо, що Росія, ймовірно, до кінця літа перейде в оборону через дві проблеми, з якими стикнулася через війну в Україні.

Як повідомлялося, у ніч на, 26 липня, в тимчасово окупованому півострові Крим пролунали потужні вибухи. За даними кримських партизанських каналів, вогонь охопив військовий аеродром «Саки» в Новофедорівці, де зберігалися значні запаси боєприпасів. Детонація боєкомплекту чутна на значній відстані.

До слова, Генеральний штаб ЗСУ підтвердив удар по аеродрому «Саки» у тимчасово окупованому Криму вночі. Військові повідомили, що це важливий об'єкт, який РФ використовує для контролю повітряного простору та ударів по Україні.