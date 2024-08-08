У Пентагоні відреагували на ситуацію в Курській області

У США вважають, що Україна робить все необхідно для досягнення успіхів на полі бою

США підтверджують свою непохитну підтримку України, навіть після прориву ЗСУ вглиб російської території у Курській області. Заступниця речника Пентагону Сабрін Сінгх заявила, що США не вважають ці дії ескалацією конфлікту, а лише необхідними кроками для досягнення перемоги.

«Україна робить те, що потрібно для досягнення успіху на полі бою», – підкреслила Сінгх. Вона також запевнила, що США продовжать надавати Україні всю необхідну підтримку, включаючи військову допомогу.

‼️ «Ми не вважаємо, що це будь-яким чином є ескалацією . Україна робить те, що потрібно для досягнення успіху на полі бою», — заступниця речника Пентагону Сабрін Сінгх про операцію в Курській області. Вона додала, що США будуть і надалі підтримувати Україну тими засобами, які їй… https://t.co/cAqL8HFo3n — Ostap Yarysh (@OstapYarysh) August 8, 2024

Ця заява Пентагону ще раз підтверджує непохитну позицію США щодо підтримки України у її боротьбі за свободу та незалежність.

Нагадаємо, українська армія зайшла на територію Курської області приблизно о восьмій ранку 6 серпня. Саме так повідомили в Міноборони РФ. До вечора 7 серпня Збройні сили України взяли під свій контроль щонайменше 11 населених пунктів під Курськом, а також газовимірювальну станцію «Суджа», яка забезпечує приблизно половину постачання «Газпрому» в Європу. Після чого підскочили ціни на газ на світовому ринку.

Відучора російські пабліки повідомляють про досить стрімке просування ЗСУ в Курській області. Українська сторона зберігає мовчання. Тим часом російські ЗМІ повідомляють про те, що ЗСУ зайняли низку населених пунктів у Суджанському районі Курської області.

До відома, російські пропагандисти визнають, що ситуація в Курській області доволі напружена, українські сили дійсно активно наступають і проводять військову операцію на території РФ. Також міноборони країни-агресорки визнає, що в Курській області тривають бої з підрозділами Збройних сил України.

Згодом росіяни заявили, що українські сили зайняли кілька прикордонних сіл і частину міста Суджа. Попри всі заяви росіян офіційно інформацію про захоплення територій Україною наразі підтвердити не вдалось. Зазначається, що це може бути найбільшою наземною операцією на територію Росії.