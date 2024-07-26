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Ворог атакував «Шахедами» Ніжин: є влучання та постраждалий

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Ворог атакував «Шахедами» Ніжин: є влучання та постраждалий
У Ніжині працювало ППО
фото з відкритих джерел

Внаслідок російських обстрілів постраждала людина

В ніч на п'ятницю, 26 липня, близько 3:00, ворог завдав ударів по місту. Влучання в енергетичну інфраструктуру спричинило тимчасові перебої з електропостачанням у частині міста. Також пошкоджено дах п'ятиповерхового гуртожитку, внаслідок чого постраждала одна людина. Про це повідомив глава Чернігівської областної військової адміністрації В'ячеслав Чаус.

«Чергова атака російських «Шахедів» по Ніжину. Влучання в обʼєкт інфраструктури та житловий гуртожиток, поранено цивільну особу», – заявив очільник ОВА.

У Повітряних силах ЗСУ попереджали про рух кількох груп ворожих БПЛА з північного сходу – через Сумщину в напрямку Чернігівської області.

Нагадаємо, вночі вибухи лунали на Житомирщині.

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У Ніжині пам’ятник Олександру Мацієвському став центральною фігурою меморіалу на честь українських захисників, загиблих в боях проти російських окупантів. Про це повідомив активіст та волонтер Сергій Стерненко.

Раніше повідомлялося, що у Рівному з'явився мурал на честь розстріляного Олександра Мацієвського. А у Тбілісі з'явився пам’ятник Герою України Мацієвському

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Теги: росіяни тривога ворог Сергій Стерненко волонтер мурал

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